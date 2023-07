Zeci de persoane au fost ucise vineri, după ce un camion a lovit mai multe vehicule și comercianți din vestul Kenyei, relatează abcnews.go.com. Un camion a pierdut controlul și a lovit mai multe mașini, înainte de a lovi pasagerii și pietonii dintr-o stație de autobuz.

Accidentul a avut loc vineri seara, într-un loc cunoscut pentru accidente, în apropierea orașului Londiani din Valea Riftului, care se află la aproximativ 200 de kilometri (125 de mile) nord-vest de Nairobi, scrie Mediafax.

Polițiștii au numărat 45 de cadavre, dar se crede că sunt mai multe, a declarat comandantul poliției din Valea Riftului, Tom Odera, pentru Associated Press. Autoritățile au raportat cel puțin 30 de răniți.

„Acum este întuneric și locul plouă, așa că ne vom lua ceva timp până vom confirma numărul final de victime”, a spus Odera.

Camionul, au declarat martori pentru presa locală, a virat de pe autostrada principală și a lovit mai multe vehicule, înainte de a lovi pietonii și comercianții dintr-o stație de autobuz.

