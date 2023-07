Tenismenul sibian Victor Cornea va debuta la turneul de Grand Slam de la Wimbledon, acolo unde va face pereche cu sârbul Dusan Lajovic.

Sibianul Victor Cornea se află în acest moment pe locul 82 ATP în ierarhia de dublu, fiind cel mai bine clasat tenismen român. Victor Cornea a decolat duminică spre Londra, unde va va face tandem la Wimbledon 2023 cu sârbul Dusan Lajovic. Cei doi au o misiune infernală la debutul în Grand Slam-ul desfășurat pe iarbă! În primul tur, sorții i-au scos în cale pe favoriții numărul 5 ai probei de dublu, Santiago Gonzalez (Mexic) și Edouard Roger-Vasselin (Franța). Organizatorii nu au anunțat încă data la care se va disputa meciul de debut al lui Victor Cornea, care va fi programat fie miercuri, fie joi.

Șansele lui Cornea și Lajovic de a merge mai departe par la prima vedere mici, potrivit bookmakerilor, care au au acordat o cotă de 5,41 echipei româno-sârbe, în timp ce Gonzalez și Roger Vasselin au primit o cotă de doar 1,15.

”Savurez acest moment la maximum”

Pentru sibian, participarea la Wimbledon 2023 este însă un vis împlinit, iar rezultatele pozitive vor fi un bonus. Parteneriatul cu sârbul Lajovic, locul 52 ATP la simplu a venit cu câteva minute înainte de terminarea înscrierilor la prestigiosul turneu. “Mă bucur mult de împlinirea visului din copilărie, cu care am crescut jucând tenis zi de zi, încă de la vârsta de 9 ani și acesta este doar începutul pentru mine. Vreau să savurez acest moment la maximum și să mă bucur de fiecare clipă, atât pe teren, cât și în afara lui. Parteneriatul cu Dusan Lajovic a fost unul cu adevărat spontan și a venit în ultimele minute de înscriere. El este un specialist al jocului de simplu, însă mă bucur mult că a acceptat propunerea mea de a face echipă la Wimbledon, partenerul meu fiind accidentat pentru tot restul anului” a anunțat Victor Cornea.

Celebra cântăreață Andreea Bălan, care îl însoțește pe tenismenul sibian la turneul de la Londra, are putea fi însă talismanul norocos pentru Victor. Relația celor doi face deliciul presei naționale de când a devenit una publică.

Caută partener pentru acest an

După accidentarea croatului Franko Skugor, Victor Cornea (29 ani) este nevoit să își caute un alt partener pentru a face pereche la turneele din acest an. ”În acest moment sunt în discuții cu mai mulți jucători, pentru a seta un parteneriat în următoarele luni, însă până atunci mă bucur de fiecare oportunitate pe care o am de a juca turnee majore și să mă aflu pe terenul de tenis, reprezentând România la cel mai înalt nivel. Anul 2023 a fost cel mai reușit an pentru mine și pe lângă cele cinci trofee câștigate deja la nivel Challenger, îmi doresc în viitorul apropiat să adaug în palmares și turnee ATP și de Grand Slam” a mai declarat tenismenul sibian.

