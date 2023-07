Amenzi dure, pericol să-și piadă permisul, dar chiar și așa unii se urcă băuți la volan. În noaptea de sâmbătă spre duminică, la nivelul județului Sibiu, trei șoferi s-au ales cu dosar penal după ce au condus sub influența alcoolului.

La data de 1 iulie a.c., în jurul orei 18,00, pe raza localității Gura Râului, polițiștii Secției de Poliție Rurală Orlat au oprit un autoturism condus de către un cetățean străin, în vârstă de 52 de ani.

Din verificările efectuate de către polițiști a rezultat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere internațional, care să-i confere dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România.De asemenea, testarea alcoolscopică a celui aflat la volan a indicat un rezultat de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără a avea acest drept pe teritoriul României, respectiv conducere sub influența alcoolului.

*

La data de 2 iulie a.c., în jurul orei 01,30, pe raza localității Alma, polițiștii Secției de Poliție Rurală Mediaș au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Principală de către un localnic în vârstă de 20 de ani.

Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, tânărul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

La nivelul secției de poliție amintite, s-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

*

La data de 2 iulie a.c., în jurul orei 07,15, pe DN 14, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică au oprit pentru control un autoturism condus pe raza localității Axente Sever de către un medieșean în vârstă de 47 de ani.

În urma testării alcoolscopice, etilometrul a afișat un rezultat de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

La nivelul Poliției Orașului Copșa Mică, s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

