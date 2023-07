Eva Maria Căzan este unul dintre elevii cu rezultatele cele mai bune la examenul Bacalaureat din județul Sibiu. Eleva se află pe locul doi în clasamentul absolvenților de clasa a 12-a cu cele mai mari note la Bac.

Absolventa Colegiului Național „Octavian Goga” din Sibiu a obținut o medie de 9,95 grație pregătirii intense din ultimii ani. Tânăra a avut emoții în vederea notelor, însă odată cu aflarea rezultatelor a putut răsufla ușurată. Eva vrea să urmeze mai departe Facultatea de Litere și Arte, la programul de chineză-engleză din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

„După ce am văzut rezultatele nu am avut prea multe emoții pentru că la facultatea la care vreau să intru nu contează nota de la Bacalaureat atât de mult, iar notele cred că sunt suficient de bune cât să intru pe bursă. Acum nu mai am emoții pentru că știu că a trecut totul cu bine”, spune eleva de la Colegiului Național „Octavian Goga” din Sibiu.

Pentru Eva notele obținute la Bacalaureat au reprezentat o surpriză plăcută. Eleva a luat în considerare să depună contestație la Logică și argumentare, însă încă nu s-a hotărât. „Nu mă așteptam la o notă așa mare pentru că din cauza emoțiilor am avut senzația că am greșit la anumite exerciții, nu știam ce așteptări vor avea corectorii și a fost o surpriză foarte plăcută și am simțit că toată munca depusă pe parcursul celor patru ani a fost răsplătită cât de mult s-a putut. Mă gândeam să fac o contestație la Logică și argumentare însă am citit că pentru Facultatea de Litere la programul chineză sunt cerute doar notele de la Limba Română și proba de profil adică Istorie și atunci m-am gândit că nu e necesară contestația la Logică”, spune Eva.

