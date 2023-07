Problemele din cadrul Asociației Pescarilor și Vânătorilor Sibiu continuă după mai bine de șase ani în care, prin împărțirea asociației în două tabere, vânătorii și pescarii sibieni au de suferit. De aproximativ șase ani conducerea AJVPS Sibiu își dispută legitimitatea în instanță, timp în care s-a realizat un prejudiciu de sute de mii de euro.

Romeo Stoicescu, directorul AJVPS Sibiu cu sediul pe strada Constituției, susține că cealaltă parte din asociație, cu sediul pe strada Ștefan cel Mare, funcționează ilegal. Recent, reprezentanții AJVPS au făcut o postare pe facebook prin care înștiințează pescarii să nu plătească amenzile date de paznicii fostei asociații. (DETALII AICI) Pe de altă parte, David Ilie, secretar al Filialei AVPS Sibiu cu sediul pe Ștefan cel Mare, susține că cei cu sediul pe Constituției nu funcționează legal.

Zeci de căpriori vânați peste cota admisă

Pe fondul acestei neînțelegeri, continuată de altfel și în instanță, în ultimii ani s-au depășit cotele vânătoare. Vânători înscriși atât la asociația cu sediul de pe Constituției, cât și la sediul din Vasile Aaron au ajuns să vâneze în paralel, pe aceleași fonduri de vânătoare, timp de trei ani de zile. În fiecare sezon de vânătoare din intervalul ultimilor ani, numărul de căpriori vânați a fost aproape dublu, ceea ce a determinat Garda Forestieră să deschidă un dosar penal, potrivit directorului AJVPS Sibiu, Romeo Stoicescu.

„Eu am făcut o comandă la Imprimeria Națională de autorizații. Le-am plătit și Pompil Varga le-a luat iar atunci am anunțat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor că noi care am făcut comandă am anulat acele autorizații de vânătoare. Le-am publicat într-un ziar central ca fiind anulate. Am făcut comunicare la poliție, le-am spus să meargă peste el că sunt niște autorizații care sunt furate și nu a contat, iar din momentul acela au început să practice vânătoarea în paralel. Se întâlneau oamenii în fondul de vânătoare și se certau. Cincisprezece oameni dintr-o parte, cincisprezece din cealaltă se certau că ei vor să facă vânătoare pe același fond de vânătoare. Împușcau și unii și alții cât timp au fost fondurile. În felul acesta ne-am trezit că se împușcau mai multe animale. Eu m-am dus cu o raportare, celălalt cu altă raportare și Garda Forestieră sune că „voi ați împușcat cu 50 de căpriori mai mult decât am aprobat noi pe toată asociația”. Cincizeci de căpriori este egal cu 100.000 de euro, 2.000 de euro este paguba la un căprior vânat”, spune Alexandru Mareș, director tehnic al AJVPS Sibiu.

Primul sezon s-a încheiat cu 50 de căpriori mai mulți decât era legal, fapt ce a dus la un pejudiciu de 100.000 de euro. Un an mai târziu același lucru s-a repetat, însă din cauza vânătoarei în paralel pe fondurile de vânătoare din județul Sibiu s-au împușcat și mai mulți căpriori ilegal, prejudiciul depășind 200.000 de euro.

„Orice hârtie, orice demers am făcut, le trimiteam, inclusiv la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și nici un răspuns. A mai trecut un sezon de vânătoare, încă 60 de căpriori împușcați ilegal, peste cotă, încă 100.000 de euro. A venit Garda de Mediu și a zis că trebuie să ne facă dosar penal că noi prejudiciem statul cu 200.000 de euro. Am zis ok, dar tu ce ai făcut în trei ani de zile? Ai zis că nu mă bag între voi. De ce nu ai venit să vezi ce se întâmplă? Să spui stop să nu mai facem vânătoare niciunii. Dar tu nu poți să îmi spui că tu nu mă recunoști pe mine ca director tehnic al AJVPS Sibiu, dar vii să mă controlezi”, adaugă Mareș.

Mareș spune că cel mai probabil s-ar fi depășit cotele de vânătoare și la porci mistreți, însă din cauza pestei porcine a fost nevoie să se împuște tot efectivul de porci mistreți. „Noi doi am avut o plângere penală făcută de către Gardă că am eliberat autorizații deși nu aveam dreptul. Noi am ajuns în faza în care s-a făcut cercetare și am fost găsiți nevinovați și avem o sentință definitivă care spune că noi doi nu avem nici o culpă”, clarifică directorul tehnic de AJVPS.

David Ilie, secretar al Filialei AVPS Sibiu, cu sediul pe Ștefan cel Mare susține că prejudiciul este mult mai mare, dată fiind depășirea cotelor timp de trei ani. „Prejudiciul este mult mai mare, este de aproximativ 400.000 de euro pentru că doar în primul an au fost 200.000 de euro. S-au depășit cotele 2020 – 2021, 2021 – 2022 și 2022 – 2023, sunt trei ani în care s-au depășit cotele la căpriori”, spune David Ilie, secretar pe filiala Sibiu.

Secretarul Filialei AVPS Sibiu spune că speța în cauză se află într-un dosar pe rol la Direcția Națională Anticorupție. „Nu sunt două tabere, este doar una singură. Cine va plăti va vedea DNA-ul pentru că este un dosar pe rol. DNA-ul și Instanța va spune cine este vinovat. Noi nu vă putem spune că partea adversă sau cum spuneți dumneavoastră una din tabere. Noi știm că contractele de vânătoare sunt încheiate de Floca și Muntean în 2021 la Ministerul Apelor și Pădurilor, iar ceilalți vor vedea în ce calitate au eliberat autorizații”, spune David Ilie.

„Dacă nu reușim să aducem înapoi contractele…”

Romeo Stoicescu consideră că activitatea pe care o desfășoară ilegal cei cu sediul din Vasile Aaron este neloială și afectează buna desfășurarea a AJVPS. „Dacă nu reușim să aducem înapoi contractele pentru activitatea de vânătoarea, asociația nu va mai fi niciodată Asociația Județeană a Vânătorilor și a Pescarilor pentru că am pierdut obiectul de activitate, am pierdut vânătoarea. Vizavi de pescuit, eu ce încredere să mai am că primim în timp util parola de la ANPA pentru că deja a trecut sezonul, nu mai vin oameni să plătească”, spune directorul AJVPS, Romeo Stoicescu.

Încă din 2017 Asociația Vânătorilor și Pescarilor din Sibiu se afla în declin după spusele directorului AJVPS, Romeo Stoicescu. În prezent, disputele continuă între cele două tabere ale asociației, dat fiind și prejudiciul de sute de mii de euro. Citește și: Scandalul de la AJVPS Sibiu continuă – Directorul tehnic vine cu lămuriri

AJVPS Sibiu nu mai are licență de vânătoare

Din cauza cotelor depășite la vânătoare din ultimii ani, AJVPS nu mai are licență de vânătoare de la începutul lunii mai 2023. „Vânătorii nu mai merg pentru că automat licența de vânătoare s-a ridicat în baza depășirii de cote, iar pescarii se duc acolo unde se eliberează permise ANPA de pescuit, iar cei care eliberează sunt cei de pe Ștefan cel Mare. Domnul Stoicescu nu a eliberat anul acesta nici un permis ANPA. A luat banii la oameni și permise nu le-a dat, atunci oamenii vin în partea cealaltă și plătesc de două ori pentru a ajunge în posesia permisului ANPA”, spune David Ilie, secretar al Filialei AVPS Sibiu.

David Ilie, secretar al Filialei AVPS Sibiu, cu sediul pe Ștefan cel Mare mai susține că Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sibiu funcționează legal la sediul de pe strada Ștefan cel Mare, nu cel de pe Constituției, cum susține directorul AJVPS, Romeo Stoicescu. „Până se termină toate litigiile, cei legali sunt cei pe Ștefan cel Mare, aceia au parola de la AMPA, sunt recunoscuți de AMPA, au fost recunoscuți de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Dacă era recunoscut Stoicescu încheia contractele în 2021 pe vânătoare sau elibera permise AMPA, el acum doi ani elibera permise AMPA de Hunedoara”, argumentează David Ilie.

Cât despre amenzile date pescarilor, secretarul afirmă că ei nu dă amenzi, ci inspectorul de la ANPA.

