Vlad Andrei Oleksik este elevul sibian care a obținut cea mai mare notă la Bacalaureat din județul Sibiu, respectiv 9,96. Acesta este absolventul Colegiului „Gheorghe Lazăr” din Sibiu și spune că succesul său se datorează studiului constant de-a lungul anilor.

Vlad Andrei Oleksik s-a făcut remarcat prin performanța la Examenul de Bacalaureat. Elevul a terminat clasa a 12-a la Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu cu o notă care l-a clasat în topul celor mai buni elevi din județ. Vlad este pasionat de matematică și informatică de când se știe și spune că se aștepta la o notă bună, mai ales după ce a consultat baremele și a vorbit cu colegii. Cu toate acestea, emoțiile nu l-au ocolit nici pe elevul eminent.

„Încă am emoții. Nu cred că se poate trece prin astfel de experiențe fără emoții, toată lumea are emoții la un astfel de examen. Eu am avut emoții constructive pentru că totuși este un examen concentrat și destul de cuprinzător. După examen m-am consultat cu colegii, am văzut că cerințele cele mai obiective le-am rezolvat corect și mă așteptam la o notă bună. Sunt mulțumit de rezultat și consider ca oricine se pregătește nu trebuie să se confrunte cu probleme la examen”, spune elevul.

Vlad a luat în considerare să depună contestație, însă încă nu a luat o decizie. „Am avut în vedere, însă până la urmă nu știu dacă e important să fie zece, nu știu dacă trebuie să ne definească o notă de zece. Până la urmă este o diferență simbolică”, spune elevul de la Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu.

Sfaturi pentru generațiile următoare

Vlad spune că performanța s-a datorat unei pregătiri constante. Sfatul acestuia pentru elevii care urmează examenul de Bacalaureat în anii următori este să adopte o atitudine serioasă față de școală încă de la bun început. „Cred că oricine ar trebui să mizeze pe o pregătire constantă de la admiterea din liceu sau chiar de la intrarea în sistemul de învățământ trebuie a adoptată o atitudine serioasă. Am încercat să studiez toate materiile de bacalaureat pe tot parcursul acestor ani, și nu numai. M-am pregătit și pentru mai multe olimpiade”, spune elevul.

Vlad Andrei Oleksik va urma „Facultatea de Inginerie”, specializarea „Calculatoare” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru el disciplinele de suflet rămânând în continuare matematica și informatica.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News