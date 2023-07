Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a anunțat că, la acest moment, nu există o ofertă care să convingă clubul să se despartă de vreunul dintre jucătorii de bază. Deși Paraschiv, Opruț sau Letica se află în continuare în vizorul cluburilor din străinătate, ofertele pentru ei nu mai sunt la fel de tentante ca în iarnă, când echipa era în vârf de formă.

”Oferte erau în iarnă, atunci când eram și noi sus în clasament. Apoi a intervenit acea depunctare dictată de FRF, am terminat jos și acest lucru contează. Cluburile interesate se uită și la asta. Ce pot să vă spun este că, în acest moment, nu sunt oferte pe banii doriți de club” a anunțat Marius Măldărășanu în GSP.

Stadionul Municipal, un avantaj

Pentru campionatul următor de Superliga, tehnicianul Sibiului își dorește o clasare mai bună decât în sezonul precedent, când echipa a terminat pe locul 11. Unul dintre argumentele echipei sibiene este Stadionul Municipal. ”Sezonul trecut, dacă nu era depunctarea, jucam în play-off. Ne dorim să ajungem în play-off, dar e nevoie de timp, trebuie să o iei pas cu pas, de la an la an. Eu zic ca realist este să terminăm mai sus decât în sezonul trecut. Acum avem și un avantaj, că vom disputa toate meciurile considerate pe teren propriu la Sibiu, nu ca altădată, când eram mereu în deplasare pentru că stadionul nostru se afla în renovare” a mai spus Măldărășanu.

Cinci favorite la titlu

Fostul rapidist se așteaptă la o luptă strânsă pentru titlu în sezonul viitor. ”Viitorul campionat va fi mai puternic, mai echilibrat decât precedentul. A revenit Dinamo, s-au întors Poli Iași și Galațiul. Sunt mai multe cluburi de tradiție, cred că și la titlu sunt mai multe pretendente. Farul este una din candidatele la titlu, Gică Hagi a și declarat că vrea să meargă pe toate fronturile. Am văzut că a adus mulți jucători, are un lot numeros. Apoi, CFR Cluj, care vrea să revină în frunte, e o chestiune de orgoliu. Și FCSB, care așteaptă de multă vreme un titlu. La acest grup le-aș adăuga pe Universitatea Craiova și Rapid. Craiova l-a adus pe Alexandru Mitriță, Giuleștiul s-a întărit de asemenea și am înțeles că obiectivul este să termine în primele trei” a anunțat într-un interviu acordat în GSP antrenorul lui FC Hermannstadt.

