Antrenorul Sibiului, Marius Măldărășanu anticipează că FC Hermannstadt va vinde unul sau doi jucători, pentru a își rotunji bugetul pentru sezonul viitor. Tehnicianul își dorește ca pe pozițiile respective să fie aduși jucători care să aducă un plus, deși insolvența clubului pune destule piedici la transferuri.

”Probabil vor mai veni 1-2 jucători, dar nu ne este ușor, suntem în insolvență, când pleacă un jucător la o anumită sumă ca și salariu, nu putem aduce alt jucător pe aceeași poziție, cu o diferență prea mare. Lucrurile acestea sunt greu de gestionat. Probabil vor mai pleca 1-2 jucători, cu siguranță, atunci trebuie să aducem în loc. Cine va veni, trebuie să vină cu plus, să fim inspirați în alegere, asta îmi doresc, important este ca ei să ajute echipa” a declarat Marius Măldărășanu.

”Am încredere în noii veniți”

Marius Măldărășanu a făcut și o scurtă radiografie a noilor veniți și situațiile lui Adi Petre și Alexandru Jipa, care nu au mai jucat în acest an, par cele mai dificile. În schimb, Găman și Neguț par a fi favoriți la titularizare în startul sezonului. ”Vali Găman este jucător profesionist, se vede că a făcut ceva în vacanță, nu a venit chiar de la zero, ne va ajuta cu siguranță. La Adi Petre este o problemă, are în spate câteva luni în care nu a jucat, nu are ritm de joc, a avut și ceva probleme cu greutatea, acum s-a mai reglat. De aia și apar accidentările, va trebui să avem grijă cu el, să lucrăm mult cu el ca să ajungă la un nivel optim. Depinde doar de el și de cât de motivat este pentru a reveni unde a fost la un moment dat și atunci, cu siguranță ne va ajuta. Mai este și Neguț, cu ceva probleme pe final de campionat la Chindia, a simțit ceva pe aductori și nu a jucat în ultimul amical al nostru, dar este jucător cu calitate, cu siguranță ne ajută. Mai este Jipa pe poziția de Under 21, dar de când a semnat cu noi nu a mai fost introdus absolut deloc și are aceste luni în care nu a avut ritm de joc. Eu sunt optimist, am încredere în ei, oscilăm în pregătire, îmi doresc să nu avem probleme cu accidentările și avem deja de la începutul pregătirii, dar sunt situații peste care trebuie să trecem” a mai declarat Marius Măldărășanu.

Cum arată Sibiul în acest moment: Letica – Butean, Bejan, Găman, Opruț – Baba, Mino Sota – Neguț, G. Iancu, Jipa – Paraschiv.

