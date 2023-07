O mamă din Scoția, care a suferit un transplant de inimă, a povestit cum fiica ei în vârstă de șase ani i-a salvat viața de două ori cu ajutorul unui difuzor inteligent, relatează BBC.

Emma Anderson, din Robroyston, Glasgow, avea 15 ani când a fost diagnosticată cu cardiomiopatie hipertrofică. De la o vârstă fragedă, fiica ei Darcey știa că mama ei avea o „inimă dureroasă” și că poate cere ajutor pe Alexa. Acum, Darcey a folosit Alexa de două ori pentru a da alarma atunci când mama ei, în vârstă de 27 de ani, nu s-a simțit bine, scrie Mediafax.

„Am configurat Alexa astfel încât, dacă leșinam sau mă simțeam rău, tot ce trebuia să facă era să spună „Alexa, cheamă ajutoare”, iar aceasta o suna pe mama mea, care locuiește după colț”, a declarat Emma Anderson.

„Și ea (fetița – n.r.) a trebuit să apeleze la Alexa de câteva ori, chiar a chemat singură o ambulanță și de data aceea mă simțeam foarte rău. Sunt atât de mândră de ea, este un mic superstar”.

Emma Anderson a explicat starea ei de sănătate la programul Good Morning Scotland de la BBC Radio Scotland.

„Practic, înseamnă că mușchiul care înconjoară inima începe să se îngroașe prea mult”, a spus ea.

„Modul în care mi s-a cam descris este că, în loc să bată împotriva unei perne, este ca și cum la fiecare bătaie inima bate împotriva unui zid de cărămidă, așa că se deteriorează din ce în ce mai mult de fiecare dată”.

Gestionată în cea mai mare parte prin medicamente de-a lungul vieții, i s-a spus la un control de rutină că are nevoie urgentă de un transplant de inimă care să-i salveze viața.

„M-am dus pentru controlul de rutină și mi s-a spus că starea mea se agravase foarte tare și că nu mai puteam aștepta acasă pe lista de așteptare, ci trebuia să vin și să fiu trecută pe o listă de urgență, pentru că practic dacă plecam din spital nu mai aveam mult timp la dispoziție”, a spus ea.

„Am intrat în spital și, după câteva luni, inima mea a cedat complet. Am ajuns să fiu conectată la o pompă cu balon aortic care mi-a ținut inima să bată pentru mine până când am putea spera să obținem un transplant. Și apoi, la aproximativ 10 zile după ce am intrat pe asta, am primit un telefon care spunea că este disponibilă o inimă de donator”.

Emma a primit transplantul în aprilie 2022, la spitalul NHS Golden Jubilee din Clydebank.

Când a fost diagnosticată pentru prima dată, i s-a implantat un defibrilator intern în interiorul pieptului.

Ea a spus că transplantul de inimă a fost transformator și că a putut să se căsătorească cu partenerul ei, Conner, în iulie anul trecut.

Emma Anderson a spus: „De la transplantul meu am o viață complet nouă acum. Pot să merg pe jos la școală, să o iau pe Darcey și să mă întorc pe jos, ceea ce nu puteam face niciodată înainte. De Paște, am reușit să o duc pe Darcey la înot și în parcul de joacă, în parcul de la fermă, lucruri simple pe care nu le puteam face înainte, le pot face acum. Acum sunt capabilă să fiu mămică”.

Aproximativ 28.000 de scoțieni au o afecțiune cardiacă moștenită, cea mai frecventă fiind cardiomiopatia hipertrofică, potrivit British Journal of Cardiology.

Emma Anderson a declarat că este veșnic recunoscătoare donatorului său și familiei acestuia pentru ceea ce au făcut pentru ea.

„Să primești un transplant este un drum foarte greu, nu este ușor”, a spus ea.

„După operație, am stat mult timp sub suport vital și am urmat tot felul de alte tratamente, iar mușchii mei s-au deteriorat atât de mult încât nu mai puteam merge. Singurul lucru care părea să mă intereseze după ce m-am însănătoșit era să învăț să merg din nou, pentru a putea merge la altar și să mă căsătoresc. Am fost externată literalmente cu puțin peste o săptămână înainte de nuntă, încă mai aveam copci pentru a merge pe culoar”.

În timp ce se recupera în spital, Emma Anderson a creat un videoclip TikTok cu imagini din diferite etape ale călătoriei sale cardiace folosind cântecul starului scoțian Tom Walker, The Best Is Yet To Come.

Cântărețul a fost atât de emoționat de videoclip încât a invitat-o la Londra pentru a apărea într-un videoclip cu oameni care l-au inspirat.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News