Liniștea comunității din localitatea Jina a fost tulburată din cauza unui scandal între doi vecini care, de mai multă vreme, își pun bețe în roate fiindcă au ridicat locuințe fără autorizații de construcție. După ce vreme de doi ani certurile i-au privit doar pe ei, în weekend neînțelegerile s-a mutat în stradă. Unul dintre cei doi localnici a închis drumul care trece pe lângă locuința lui. „L-am închis de nervi, fiindcă primăria ține cu el”, a spus bărbatul în cauză, acuzând că edilul și secretarul comunei ar fi luat mită de la vecinul lui. Primarul din Jina spune că, între timp, situația s-a rezolvat, drumul a fost redeschis, iar în privința acuzațiilor ce i s-au adus, este hotărât să depună o plângere.

Un drum din comuna Jina a fost închis, în weekend, împrejmuit cu un gard de lemn și blocat cu materiale din construcții, de către un localnic, în semn de protest. Bărbatul a povestit, pentru Ora de Sibiu, de la ce a pornit totul, acuzându-l pe primarul Gheorghe Vasile Beschiu că ar fi luat mită de la un alt localnic pentru a falsifica niște documente.

Drum închis din cauza unui scandal între vecini

În urmă cu doi ani, doi localnici din Jina au ridicat două construcții, pe terenurile lor, pe o stradă din localitatea Jina. Nu aveau autorizație de construcție, astfel că amândoi au fost sancționați contravențional, fiind obligați să intre în legalitate. Florin Marcu, unul dintre cei doi bărbați vizați, spune că în această perioadă a urmat toate demersurile necesare pentru a putea obține autorizația, însă vecinul lui, care ar fi trebuit să procedeze identic, nu a obținut-o în timpul stabilit. Din acest motiv, în cursul săptămânii trecute, a mers la primărie și a cerut ca vecinul să fie sancționat, iar casa ridicată ilegal să fie demolată.

„În urmă cu doi ani, eu m-am apucat de o construcție. Nu eram singurul fără autorizație, în aceeași situație a fost și vecinul meu, dar el a sunat la inspecția în construcții pentru a face sesizare. A venit primarul la noi, am fost amendați fiecare cu câte 1.000 de lei, pentru că amândoi am construit fără autorizație, și ni s-a dat termen de 2 ani să intrăm în legalitate. În caz contrar, după acești doi ani, ne-ar fi demolat construcția. Am cheltuit 30.000 de euro, o groază de bani, pentru acte, pentru autorizația de construcție. Vecinul de lângă mine, în schimb, n-a putut să facă actele, pentru că o parte din terenul lui este pășune, este extravilan, deci nu avea voie să facă casă acolo. El a încercat să facă niște falsuri, dar nu i-a mers. Săptămâna trecută am venit în țară, de la Paris, și m-am dus direct la primărie. I-am întrebat ce se întâmplă acum, că a trecut perioada de doi ani, eu m-am pus în legalitate, iar vecinul ce a făcut. Primarul m-a informat că îl va anunța oficial pe vecin și mi-a spus că ar fi bine să ne împăcăm, să nu îi demoleze casa. Câteva zile m-a dus cu zăhărelul, deși eu știam că vecinul nu are acte. Vineri am fost iar la primărie. Domnul primar mi-a zis că a vorbit cu vecinul și că el abia în august poate veni în țară să ne împăcăm. I-am spus că nu doresc și că vreau să trimită actele la instanță și să îi demoleze casa. Apoi mi-a zis că în procesul verbal nu e specificat faptul că, dacă nu intră în legalitate, îi vor demola casa, ci doar un gard. Am văzut cum s-a schimbat la față, mi-a fost clar că a modificat procesul verbal, pentru că eu știam ce era scris în el inițial. Din cauza asta, ca să mă manifest, eu m-am dus vineri dimineața și am blocat drumul care trece pe lângă casa mea. Drumul nu e al meu, e al primăriei. Dar la minciunile ce ni le-a băgat, că m-a dus cu zăhărelul… La nervii ce i-am avut, m-am dus și am blocat drumul”, a povestit sibianul Florin Marcu.

Drumul, deblocat de Primărie

În weekend, drumul a rămas blocat, iar oamenii care locuiesc în zonă au folosit altă cale de circulație. Abia luni s-a intervenit pentru deblocarea acestuia. Primarul spune că a ales că procedeze astfel și nu a intervenit în ziua în care sibianul a blocat carosabilul pentru a evita un scandal. „Luni dimineața am fost și am deschis drumul. Nu am fost la fața locului vineri, am aflat a doua zi. Este vorba despre drumul care vine paralel cu casa lui. L-a închis cu niște scânduri, deși aparține de domeniul public. L-am lăsat așa fiindcă am zis să evităm un scandal. Probabil că el va fi amendat pentru fapta sa, o să vedem care este soluția legală”, a precizat primarul din Jina.

Primarul, acuzat că ar fi luat mită – „Îl dau în judecată!”

Primarul Gheorghe Vasile Beschiu este acuzat, în același timp, de localnicul care a blocat strada, că ar fi luat mită de la vecinul lui pentru a falsifica actele, astfel încât casa să nu mai fie demolată. Acuzațiile au fost lansate, inițial, într-un live pe rețelele de socializare, clipul video fiind văzut de peste 4.000 de persoane.

„Primarul m-a dus câteva zile cu zăhărelul și a modificat procesul verbal. În urmă cu doi ani, eu am primit procesul verbal și știu clar ce scria în el. Dacă nu obține autorizația, trebuie să demoleze casa, nu gardul, așa cum scrie acum. Primarul s-a apucat să modifice actele cu secretarul și nu e normal așa ceva. La mine se aplică legea, deci și la vecin ar trebui la fel. Astăzi (n.red.: 4 iulie) merg la avocat în Sibiu să depunem plângere penală la DIICOT. Primarul mi-a dat mesaj și mi-a zis că mă dă în judecată pentru acuzațiile astea. Îmi asum că am închis drumul, care e pe domeniul public, îmi asum și ce am spus despre mită. Să se facă cercetări. Eu am mai văzut mincinoși, dar ca el, niciodată”, a spus Florin Marcu, cetățeanul care a blocat drumul.

Cât despre aceste acuzații, primarul Beschiu spune că îl va da în judecată pe Marcu. „Ei și-au făcut reclamație unul altuia pentru că niciunul nu era în regulă. A venit la mine și mi-a zis să îi stricăm casa, ori primăria nu poate face așa ceva, dacă are autorizație, dacă e în regulă. De doi ani se ceartă și are impresia că noi ținem cu vecinul lui. În instanță se va vedea cine are drept de proprietate, pentru că se acuză că ar fi atins unul altuia locul. Noi nu ținem cu niciunul, amândoi sunt în aceeași situație. Eu o să-l dau în judecată pentru a zis că am luat șpagă. Am salvat videoclipul și voi merge la un avocat să vedem ce e de făcut, că așa ceva n-am mai pățit. Să aducă dovezi dacă consideră că am luat eu mită. Nu poți face public asemenea acuzații fără dovezi”, a spus primarul.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News