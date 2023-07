Tenismenul sibian Victor Cornea a fost nevoit marți să se retragă de la Wimbledon, după ce partenerul său, Dusan Lajovic s-a resimțit după primul joc la simplu.

Victor Cornea nu a avut deloc noroc și a ratat prima sa participare la Grand Slam-ul de la Londra. Însoțit la antrenamente și la Londra de frumoasa lui iubită, artista Andreea Bălan, tânărul de 29 de ani s-a pregătit intens în ultima perioadă, special pentru debutul la Wimbledon. Sibianul ocupa locul 82 în clasamentul de dublu ATP și spera să își îmbunătățească poziția.

Conform unui comunicat oficial emis de organizatorii de la Wimbledon, Dusan Lajovic a fost nevoit să renunțe la participarea la turneu. Sârbul a declarat forfait din cauza unei accidentări ușoare, după ce a fost învins în primul tur la simplu, scor 5-7, 7-6 (4), 6-2, 6-2, de britanicul Jan Choinski. Dacă ar fi continuat să joace la dublu, sârbul își putea pune în pericol următoarea perioadă competițională, astfel că, în situația dată, sârbul a luat cea mai înțeleaptă decizie. Astfel, Cornea și Lajovic au fost înlocuiți imediat cu o altă echipă, Gregoire Barrere / Quentin Halys.

Victor, în discuții cu mai mulți jucători

După accidentarea croatului Franko Skugor, partenerul său din acest an, Victor Cornea (29 ani) este nevoit să își caute alt coleg pentru a face pereche la turneele din acest an. Cel făcut în ultimele minute înainte de înscrierea la Wimbledon cu sârbul Lajovic nu a fost cu noroc. ”În acest moment sunt în discuții cu mai mulți jucători, pentru a seta un parteneriat în următoarele luni. Anul 2023 a fost cel mai reușit an pentru mine și pe lângă cele cinci trofee câștigate deja la nivel Challenger, îmi doresc în viitorul apropiat să adaug în palmares și turnee ATP și de Grand Slam” a declarat zilele trecute tenismenul sibian pentru Ora de Sibiu.

