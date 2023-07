Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă la începutul acestei vacanțe o serie de ateliere de creație și de spectacole pornind de la texte precum „Harap Alb” de Ion Creangă și „Hansel și Gretel” de Frații Grimm. Programul de evenimente poate fi consultat aici.

„Suntem bucuroși să încheiem stagiunea 2022/2023 cu 220 de reprezentații și 160 de ateliere prezentate pentru toate categoriile de public. Iar pentru asta mulțumim în primul rând familiilor din Sibiu pentru entuziasmul și deschiderea față de o tradiție culturală ce transformă orașul nostru an de an!”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Harap Alb” a fost distins cu premiile pentru regie și reteatralizarea unui text clasic în cadrul Festivalului Internațional „ImPuls” de la București, dar și premiul pentru cea mai bună scenografie în cadrul Festivalului Internațional de Animație „Gulliver” din Galați. Spectacolul de la Sibiu este povestea maturizării unui băiat în timpul unei călătorii iniţiatice în care învaţă să-şi facă prieteni, să găsească soluţii pentru situaţii complicate, să aibă încredere în oameni şi să deosebească binele de rău. La finalul acestui drum, Harap Alb merită răsplata pentru că a fost curajos, şi-a folosit inteligenţa şi şi-a exersat bunătatea. Spectacolul lui Gavriil Pinte vizualizează povestea aşa cum a fost ea scrisă de Ion Creangă: personajele sunt create din hârtie şi lemn, schimbările de decor şi costume se fac la vedere, sub ochii copiilor, iar povestea scrisă iese din carte şi prinde viaţă pe scenă. Decorurile și costumele pentru acest spectacol poartă semnătura scenografului Roxana Ionescu, iar din distribuția spectacolului fac parte actorii și actrițele Lucia Barbu, Mircea Corcoveanu, Raluca Răduca, Barbara Crişan, Paul Bondane, Gabriela Mitrea, Raluca Pavel, Angela Páskuy, Adrian Prohaska. Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 5 ani. Spectacolul va fi prezentat sâmbătă, 8 iulie, și duminică, 9 iulie, de la orele 11:00.

Cei mici pornesc la început de vacanță într-o aventură fascinantă spre casa de turtă dulce din pădurea fermecată, alături de Hänsel și Gretel. Adaptarea scenică în maniera teatrului de animație concentrează acțiunea și transmite un mesaj despre iubire și curaj. Doi frați sunt puși la încercare atunci când mama vitregă îi alungă de acasă. Solidaritatea și inventivitatea le vor fi de folos pe acest drum al maturizării. „A spune povești este o bucurie! A vedea ochii micilor și marilor spectatori încântați de imaginile scenice și de personajele care prind viață în spectacol este o speranță!”, a declarat regizoarea Oana Leahu. Spectacolul are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Claudia Stühler, Angela Páskuy, Daniela Dragomir, Jenö Major, Lucia Barbu și Adrian Prohaska. Spectacolul va fi prezentat sâmbătă, 15 iulie, și duminică, 16 iulie, de la orele 11:00.

Accesul la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News