Două dintre spectacolele care s-au bucurat de mare succes la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu sunt premierele pe care spectatorii le pot urmări online în luna iulie, pe Scena Digitală: „Ultima cină” și „Povestea zodiacului chinezesc”.

Spectacolul „Ultima cină”, o producție Milo Rau / NTGent, în regia lui Milo Rau, a fost descris de prestigioasa publicație The Guardian ca fiind un „un spectacol tulburător și sfâșietor închinat obișnuitului”.

„Ultima cină” aduce pe scenă o familie, respectiv cuplul de actori An Miller și Filip Peeters, care joacă pentru prima dată alături de fiicele lor adolescente Leonce și Louisa. Împreună, cei patru reconstruiesc misteriosul caz al familiei Demeester. Realitatea se împletește cu ficțiunea sub ochii spectatorilor, care urmăresc o seară obișnuită cum se întâmplă în multe familii, cu diferența că este ultima. Spectacolul zugrăvește un instantaneu al vieții cotidiene și ridică întrebări importante, precum: Ce căutăm aici? și N-ar fi mai bine dacă am dispărea?

„Povestea zodiacului chinezesc”, o producție China Oriental Performing Arts Group Co., Ltd. este un spectacol de mari dimensiuni cu tema zodiacului chinezesc, realizat prin mijloacele percuției și dansului. Prin improvizație, vă prezentăm cultura tradițională chineză, ne punem în valoare compatrioții și prezentăm ceremonialul grandios și cultura profund istorică a Chinei.



Bilete și abonamente pe Scena Digitală

Scena Digitală este platforma online de teatru, film, muzică și dans a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

Pe Scena Digitală, abonamentul lunar, cel trimestrial, precum și cel anual includ toate cele peste 60 de spectacole disponibile, la care se adaugă lunar două producții în premieră. Iubitorii de teatru, film, dans și muzică pot alege abonamentul pentru 12 luni la preț de 6 luni, respectiv 299 lei, și abonamentul pentru 3 luni la preț de 2 luni, respectiv 89 lei. Abonamentul lunar costă 49 lei/lună. Spectatorii pot opta și pentru biletul individual, care permite vizionarea unui anumit spectacol la prețul de 30 lei. În perioada de valabilitate a abonamentului, spectacolele pot fi vizionate oricând, oriunde și de oricâte ori. Biletul individual este disponibil patru ore de la activare și alegerea intervalului de timp pentru vizionare.

Platforma de video-on-demand Scena Digitală, distinsă cu premiul special UNITER, poate fi accesată pe site-ul www.scena-digitala.ro.

Toate spectacolele Scenei Digitale oferă și subtitrare în limba engleză.

