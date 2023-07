A cincea ediția a Burduf Challenge va avea loc în acest an în 8 iulie, la Râu Sadului. Sub mesajul „Salvăm burduful de munte împreună, prin mișcare și implicare”, concursul reunește oameni dornici să facă mișcare, să trăiască o experiență autentică și să sprijine, în același timp, economia locală. Înscrierile sunt în plină desfășurare și se pot face mai jos:

Traseul este același ca și anul trecut și se desfășoară pe poteci marcate în Râu Sadului și pe dealurile de la poalele munților Cindrel. După încălzirea din Beberani, alergătorii vor începe urcarea din Ciupari pe traseul marcat cu punctul galben pentru a ajunge în zona de colibe pastorale din Secături. După căsuța MGS, vor urma traseul de creastă al Cindrelului, banda roșie de la Dealul Derjani până înainte de Dosului Albului cu aceeași coborâre frumoasă pe Dealul Runcului până în Beberani. Vor alerga 14 km cu o diferență de nivel de 1.100 m.

„Burduf Challenge este acum la a cincea ediție și mesajul principal al concursului este că dacă vii și faci o activitate precum alergarea pe munte, poți indirect să contribui la economia locală și să salvezi burduful. Pur și simplu alergând o dată poți valorifica acest produs al comunei. Pentru Râu Sadului, burduful este produsul local care înglobează cea mai multă muncă și cea mai multă pricepere”, a spus Cristian Cismaru din partea Asociației My Transilvania.

Experiență completată de gusturi locale

Taxa de participare la concurs este 150 de lei, bani care se împart astfel: 50 de lei pentru costurile pe care le implică competiția sportivă, 50 de lei pentru participarea la brunch-ul organizat la finalul competiției și 50 de lei donație pentru proiectul Țara Colibelor.

„După partea de concurs întotdeauna se organizează și un brunch. Biletul de participare la concursul nostru conține trei părți. Prima cuprinde costurile de participare la concurs. A doua parte din bilet se folosește pentru partea de mâncat produse locale. Va fi un brunch organizat în sat, într-o grădină, chiar lângă sosire. Este o grădină umbrită unde lumea degustă toate felurile de brânză locală și, bineînțeles, alte produse locale, prilej cu care socializează și vede practic pentru ce aleargă. A treia componentă a biletului de participare este o donație pentru că noi renovăm în fiecare an câte o șură sau câte o colibă din zona Râu Sadului. În acest fel, două treimi din costuri merg spre donații pentru a activa economia locală”, a mai spus Cristian Cismaru.

Drumeție pentru aparținători și premii pentru câștigători

În paralel cu alergătorii, organizatorii vor pregăti și și o drumeție pentru cei care au venit să susțină alergătorii.

De ce să alergăm?

Pe lângă mișcare și pe lângă comunitatea locală pe care o susținem prin acest concurs, pe traseu vom avea parte și de un peisaj deosebit.

„Este un traseu pitoresc, alergi și ai în jurul tău o priveliște deosebită. De ce să se înscrie alegătorii? Susțin o cauză locală pentru cea mai mică comunitate din județul Sibiu. Comuna Râu Sadului are doar 514 locuitori și este ultima comună unde se practică transhumanța la scară relativ mare, a fost transmisă din generație în generație. Fără toată mișcarea aceasta nu am mai avea nici specialitățile de brânză, dar nu am mai avea nici peisajul montan cultural. Toate plaiurile s-ar împăduri dacă s-ar opri pășunatul”, concluzionează Cristian Cismaru.