O jurnalistă din București s-a confruntat zilele trecute cu o problemă în ceea ce privește cazarea la o pensiune din Sibiu, în perioada festivalului ARTmania. Tânăra prezintă întâmplarea ca pe o escrocherie, însă administratorul spune că prețul la care aceasta a făcut rezervare este „o eroare de la Airbnb”.

Elena este tânăra care a postat pe un grup de facebook, „tineretposting”, despre întâmplarea nefericită pe care a avut-o luni, 3 iulie, când i s-a cerut să actualizeze prețul cazării din Sibiu.

Tânăra a făcut o rezervare pentru trei nopți în perioada desfășurării festivalului de muzică rock ARTmania încă din luna noiembrie, la prețul de 350 lei. Luni, administratorul i-a cerut pe Airbnb să actualizeze prețul pentru că altfel va șterge proprietatea de pe platformă. Prețul actualizat este aproape triplu, mai exact 1500 lei pentru cele trei nopți de cazare de la sfârșitul lunii, plus taxele Airbnb, suma de închiriere ajungând la peste 1.750 lei.

„Afaceristul român din turism: vrem turiști români, să nu mai plece în afară, că avem și noi cu ce. Unii afaceriști români: observă că s-au dublat/triplat prețurile față de când a făcut omul rezervarea (și plata parțială) și îl pun pe turist să „actualizeze prețul”, că altfel ei șterg proprietatea de pe platformă (iar apoi mi-a zis că o vinde astăzi). Dacă vreți să știți unde să nu mai rezervați din timp: Cazare Sibiu- 1790 Margarethengasse Guesthouse, la domnul Cosmin Golea, care m-a numit și (redau exact): „vacă împuțită”. Am făcut cum mi-a zis, am distribuit mesajul. In other news, caut cazare la Sibiu pe perioada ArtMania”, spune tânăra pe grupul de facebook.

Administratorul pensiunii – „Eu nu am pus prețul acela în viața mea”

Administratorul pensiunii 1790 Margarethengasse Guesthouse a vorbit deschis despre întâmplare și spune că este o eroare de la Airbnb pentru că el nu a setat acest preț. Mai mult, spune că a fost și el jignit la rândul lui.

„Da, i-am cerut să actualizeze prețul și mi-a răspuns „nesimțitule” și, conform politicii Airbnb i-am anulat rezervarea. Oricum nu poți să accepți pe cineva care te jignește și mi se pare normal să nu accepți așa ceva. Prețurile acelea nu sunt prețuri puse de noi, sunt prețuri puse de Airbnb cu reducerile lor. Prețurile sunt mari la festival întotdeauna, însă nu știam ce e cu rezervarea asta. Airbnb îmi deschide date cu șapte, opt luni înainte fără să îmi dau seama, pentru că nu am multe rezervări prin Airbnb și nici nu urmăresc”, spune administratorul pensiunii.

Acesta spune că nu i-a venit să creadă prețul cazării care apărea pe Airbnb. Administratorul a menționat că a încercat de mai multe ori să îi contacteze pe cei de la Airbnb, dar a primit doar mesaje automate din partea lor. „Eu când am trecut acum în revistă rezervările nu mi-a venit să cred ce prețuri sunt puse acolo, eu nu am pus prețul acela în viața mea, au pus prețuri automat de ei. Ei deschid rezervările pentru niște perioade în care eu în mod normal le aveam închise pe booking. Este o eroare de la Airbnb pentru că ei au deschis anumite date fără să ne întrebe pe noi, nu înțeleg cum se poate chestia asta. Am încercat să îi contactez de sute de ori dar de la ei vin răspunsuri automate și nici nu au call center în România să dai de ei”, explică administratorul proprietății, Cosmin Golea.

Administratorul spune că nu este prima dată când se confruntă cu astfel de erori venite din partea site-urilor. „Mi s-a mai întâmplat și acum doi ani, chiar pe booking, de Revelion, când trei nopți, cinci camere aveau prețul de 1.500 de lei. Venea mai ieftin decât cele mai proaste zile din luna ianuarie și la fel am încercat și atunci să le explic celor de la booking”, spune acesta.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News