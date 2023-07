Muzeul ASTRA, instituție ale cărei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, are calitate de co-organizator și de gazdă a festivalului Vinfest, ediția a VI-a, singurul eveniment din Sibiu care pune în valoare vinul tradițional din România și nu numai.

Vinfest va avea loc în perioada 7-9 iulie, în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. La Vinfest participă cincisprezece crame și producători de vinuri (50 de arome) și nouă food truck-uri, care vor pregăti mâncare tradițională românească, italiană, grecească, germană, spaniolă și sârbească.

De asemenea, în același cadru vor fi organizate ateliere interactive pentru copii, marca Serious Fun (jocuri amuzante, de gândire, logică și îndemânare, tir cu arcul, treasure hunt) și concerte & DJ Session pentru toți vizitatorii muzeului.

Crame de top vin sau revin (și) în acest an la Vinfest, în Muzeul ASTRA! Este vorba despre Chateau Vartely, Domeniile Franco Române, Villa Vinea, Domeniul Apoldium, Jidvei, La Salina, Lechburg, Via Viticola, Caii de la Letea, Hamangia, Gramofon, Cricova, Domeniul Apoldia Maior, Gorgandin, Domeniile Averești și Wine Not.

Vinfest 2023 va însemna anul acesta și multe degustări de vin. Prima dintre ele va avea loc, vineri, 7 iulie, între orele 18.00 – 20.00, la Pavilionul Muzeal Multicultural din Muzeul ASTRA, cu un scop caritabil. Mai exact, o strângere de fonduri pentru Sara, o fetiță care are nevoie 4.700 de euro pentru o serie de operații, să poată duce o viață normală. Asta după ce, imediat după naștere a aflat că suferă de pareză totală de plex brahial stâng. După ce a avut deja parte de o operație, pentru a-și recupera cât mai bine mobilitatea, mai sunt necesare încă două intervenții – la mână și la picior. Intervențiile costă 4.700 euro, asta însemnând costurile medicale, fără cazare și transport către Barcelona, unde ar trebui făcută intervenția.

Programul artistic la Vinfest 2023 va fi susținut de Raluca&Proiectul Balkanic, Bosquito și Argatu

Accesul la Vinfest 2023 se face în baza biletului de intrare în Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA face un apel spre înțelegere la vizitatorii fideli (abonați), dar și la cei dornici să (re)cunoască produsul cultural promovat în acest weekend și nu numai. Așa că (re)aducem la cunoștința publicului și vizitatorilor că programul normal de vizitare rămâne cel stabilit pentru această perioadă, între orele 8-20, iar accesul în Muzeul în aer liber în acest interval va fi atât prin bilete, cât și prin abonamentele anuale. După ora 20:00, însă în perioada 7-9 iulie, interval în care vor avea loc activități importante din cadrul Vinfest 2023, accesul în Muzeul ASTRA se va face contra cost. Prețul unui bilet este de 35 lei/ persoană/ zi, dar cei interesați pot achiziționa un abonament de 90 lei/3 zile, valabil pentru intervalul 20:00-24:00. De asemenea, persoanele care dețin abonamente anuale la Muzeul ASTRA pot achiziționa un abonament pe 3 zile la Vinfest, în valoare de 60 lei.

Prețul unui bilet de o zi: 35 lei / persoană;

Prețul unui bilet pentru trei zile: 90 lei / persoană;

Prețul unui bilet pentru zile – abonați: 60 lei / persoană.

Biletele se pot achiziționa de la casieria de la intrarea principal în Muzeul ASTRA sau online de pe site-ul instituției: https://muzeulastra.ro/bilete-abonamente/.

Vinfest este un eveniment organizat cu sprijinul Muzeului ASTRA și al Consiliului Județean Sibiu.

Parteneri: Magnolia, Shopping City Sibiu.

Program general: 11:00 – 01.00

Program scenă :

Vineri 7 iulie

DJ Kosta 18.00 – 21.00

Raluka & Proiectul Balkanic 21.00 – 21.45

FunkyDrop 22.00 – 01.00

Sâmbătă, 8 iulie

Dj Kosta 18.00 – 22.00

Argatu’ 22.00 – 23.00

FunkyDrop & Charlie 23.00 – 01.00

Duminică, 9 iulie

DJ Kosta 18.00 – 21.00

Bosquito 21.00 – 22:10

FunkyDrop 22:10 – 01.00

Program activități Vinfest

Vineri 17.00-19.00

17.00-19.00 Atelier creativ

18.00-19.00 Scavenger Hunt(Seek and Find)

17.00-19.00 Atelier Bubble Station

Sâmbătă – 11.00 – 17.00

11.00-13.00 Atelier creativ

12.00-13.00 Yard Games: jocuri fun de logica, gandire, indemnare

15.00-16.00 Tir cu arcul

16.00-17.00 Pedalo Games jocuri de echipa: coordonare/indemanare/distractie

15.00-17.00 Atelier creativ

Duminică 11.00-13.00

11.00-13.00 Atelier creativ

12.00-13.00 Scavengee Hunt(Find and Seek-Vanatoare de comori)

