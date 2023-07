Cu câteva zile înainte de startul Raliului Sibiului Bilstein 2023, directorul sportiv al evenimentului, Călin Bucur a vorbit cu Ora de Sibiu despre toate provocările întâmpinate în organizare.

Raliul Sibiului ”Bilstein” 2023 este un eveniment organizat de Sibiu Racing Team, care va avea loc în zilele de 14 și 15 iulie, fiind a patra etapă și prima pe macadam din Campionatul Național de Raliuri ”Betano”. Competiția va avea nouă probe speciale, patru dintre acestea urmând să fie parcurse vineri, 14 iulie, iar restul, o zi mai târziu. Cele nouă probe speciale însumează 126,65 kilometri.

Sibiul a fost mereu lăudat pentru organizarea perfectă. La ce să se aștepte participanții de la etapa din acest an?

Călin Bucur: Din 2020, de când am preluat organizarea acestui raliu, am încercat să fim cât mai buni. Suntem și noi practicanți ai acestui sport și știm care sunt nevoile participanților. Încercăm, anul acesta, să fim cei mai buni organizatori.

Câte echipaje s-au înscris la Raliul Sibiului Bilstein 2023 până la acest moment? Avem participare mai numeroasă în rândul echipajelor sibiene?

Călin Bucur: Momentan sunt înscrise aproximativ 50 de echipaje, dintre care 10 sunt de sibieni sau au în componență sibieni. E un lucru ce ne bucură foarte tare. Legat de numărul total, am mizat pe maxim 70 de echipaje înscrise la start. Vom vedea la finalul perioadei de înscrieri.

”Furtunile ne-au dat bătăi de cap”

Anul acesta, ați reușit să atrageți parteneri important. Devine raliul din ce în ce mai mediatizat?

Călin Bucur: Pe lângă sprijinul extraordinar pe care îl primim, an de an, din partea Primăriei Municipiului Sibiu, Consiliului Județean Sibiu și a partenerii noștri cu tradiție, Școala de șoferi Elit, Bucur Tuning, Schade Berater, Soma, Drumuri și Poduri SA, Sia, Sparco, FORCH, anul acesta ni s-au alăturat două nume mari din zona privată, companii puternice care au înțeles beneficiile asocierii cu motorsportul. Este vorba de Bilstein, care ne este din acest an partener principal al evenimentului, dar și Continental, o companie care deja ne-a demonstrat că este un suporter înfocat al raliului. Cred că este o dovadă că munca din anii trecuți a contat, că evenimentul nostru crește și atrage zona privată. Am făcut pași importanți în popularizarea evenimentului și continuăm să facem eforturi spre o mediatizare cât mai largă. În primul rând, anul acesta vom avea 3 dintre probe transmise LIVE pe Prima Sport HD și în plus vom avea alte 3 probe transmise prin livestream, în online, inclusiv proba pe noapte de la Șanta.

Ce dificultăți au fost în organizare?

Călin Bucur: Cred că fiecare eveniment are particularitățile lui și te supune ca organizator la multe provocări, nu neapărat dificultăți. Pentru noi, principalele provocări sunt legate de starea drumurilor pe care se desfășoară probele speciale. Cel puțin 3 săptămâni înainte de raliu suntem în permanență pe probe, împreună cu autoritățile care ne sprijină foarte mult în acest demers legat de aducerea la un stadiu cât mai decent al drumurilor. Anul acesta, furtunile ne-au dat mari bătăi de cap de multe ori, tot ce lucram peste zi, spăla furtuna mai apoi. Sperăm că până la startul raliului, totul să fie ok.

”Putem organiza o etapă de campionat european”

Știu că în edițiile anterioare ați avut dublu rol în raliu-organizator și parte din echipaj. De ce nu concurați anul acesta? Ați făcut o figură frumoasă etapa trecută la Maramureș…

Călin Bucur: Am preferat să nu ne mai dăm la raliul de casă, tocmai pentru a ne putea concentra toate energiile pe partea de organizare, pentru că, așa cum am spus mai sus, ne dorim să fim cei mai buni.

Ce sfat aveți pentru spectatorii care vin pe probe? Știm că acest aspect este o adevărată provocare la nivel de securitate.

Călin Bucur: Așteptăm spectatorii cu mare drag pe probe și îi rugăm, în același timp, să respecte indicațiile oamenilor de securitate și să nu stea pe exteriorul virajelor sau în locuri nepermise, marcate cu bandă alb/roșie.

Când vom revedea Raliul Sibiului în calendarul competițiilor internaționale?

Călin Bucur: Sperăm să se întâmple acest lucru cât mai curând. Eu cred că împreună cu autoritățile locale și partenerii privați, putem capacitatea organizatorică de a organiza o etapă de campionat european.

