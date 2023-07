Cinci persoane din județul Sibiu au fost condamnate recent la închisoare pentru fapte de trafic de influență, șantaj și complicitate la șantaj. Este vorba despre patronul unui centru de colectare de fier vechi și patru acoliți ai săi care, pe parcursul anului 2021, au comis mai multe fărădelegi.

La începutul anului 2022, un bărbat din Sibiu a ajuns în fața procurorilor fiind cercetat pentru mai multe infracțiuni, printre care trafic de influență și șantaj. Cercetările efectuate de organele de cercetare penală, în urma unui denunț, au dezvăluit că acesta a luat o mită de 7.000 de lei de la două persoane cărora le-a spus că le poate rezolva cu niște certificate fiscale, întrucât el cunoaște câțiva angajați la Direcția Fiscală Locală a Primăriei Sibiu și la cea din Primăria Șelimbăr. Mai mult, bărbatul, care este și patronul unui centru de colectare fier vechi, și-a amenințat competitorii, cerându-le să nu își mai facă reclamă tocmai pentru ca el să aibă monopol pe Sibiu. Totodată, individul a fost implicat și într-o bătaie „fictivă” pentru a-i recupera unei persoane niște bani și le-a amenințat pe altele care voiau să-l dea în judecată într-o altă speță.

„Pile” la Direcția Fiscală – Cum a jecmănit doi sibieni

În prima jumătate a lunii septembrie 2021, o femeie din Sibiu a luat legătura cu afaceristul cu fier vechi, fiindcă i se dusese vorba că avea „pile” la Direcția Fiscală din cadrul Primăriei Sibiu și ar putea să o ajute cu datoriile pe care le avea la bugetul local al municipiului. Femeia era obligată să plătească practic suma de 10.000 de lei, provenită din amenzi, astfel că a intrat în legătură cu inculpatul care, în schimbul sumelor de 1.000 de euro și 2.000 de lei, a asigurat-o că are cunoștințe în cadrul Direcției Fiscale și va interveni pe lângă acestea, astfel încât să îi emită un certificat de atestare fiscală, care să dovedească că nu mai are nicio datorie de achitat la bugetul local. Femeia, împreună cu fiul ei, s-a întâlnit cu afaceristul la o cafenea din zona Tribunalului Sibiu, acolo unde au discutat despre sume, dar și despre cum anume îi va ajuta. Ca să îi convingă că are influența, a apelat o persoană angajată la Serviciul de Executare Silită din cadrul primăriei, spunându-i că trebuie să ajute „niște persoane aflate în dificultate financiară”. Și așa, inculpatul i-a făcut pe cei doi să creadă că are puterea să șteargă, contra unor sume modice, toate datoriile, potrivit informațiilor publicate pe rejust.ro.

Doar că, după ce femeia și fiul ei au dat banii ceruți, individul le-a mai solicitat suma de 1.000 de euro pentru urgentarea procedurilor. În acel moment, femeia a realizat că, dacă și-ar fi plătit datoriile de la început, suma rezultată ar fi fost mai mică decât cele cerute de inculpat. „Formându-și convingerea că a fost indusă în eroare de traficantul de influență, numita s-a deplasat la sediul Direcției Fiscale Locale, unde i s-a explicat procedura de emitere a certificatului de atestare fiscală, adăugând că trebuie achitat integral. Numita a achitat integral suma de 10.000 de lei datorată la bugetul local, după care l-a contactat telefonic pe inculpat căruia i-a solicitat restituirea sumelor de 1.000 de euro și 2.000 de lei, întrucât au fost încasate necuvenit, prin inducerea sa în eroare, însă traficantul de influență a refuzat să se conformeze”, au constatat procurorii. Mai mult, individul i-a adresat amenințări fiului femeii. „Poate vrei să te mai fac să te mai duci o dată la procuror, cum vorbești și vezi ce faci, că te fac să te mai duci o dată, dar te duci în patru mâini”, a fost una dintre amenințări. Acela a fost momentul în care femeia a decis să îl denunțe pe afacerist.

Și-a amenințat competiția – „Șterge anunțurile că-i combinația mea”

Aceasta n-a fost singura infracțiune pe care afaceristul a comis-o. În luna noiembrie 2021, individul, patron al unui centru de colectare feroase, a observat că, pe platforma OLX, o persoană își promovează afacerea, tot un centru de fier vechi. A vrut să aibă monopol pe Sibiu, astfel că a luat legătura cu persoana respectivă și a amenințat-o cu moartea. „L-a contactat telefonic pe acest prestator de servicii de colectare a deșeurilor. (…) Inculpatul a folosit o amenințare voalată, prin întrebuințarea expresiei <<Nu vreau să mă cert cu tine. Șterge anunțurile că-i combinația mea, io nu las pe nimeni să se bage… Io l-am bătut, io i-am bătut pe țiganii ăia de la târg, i-am bătut de i-am spart, io sunt, io-s în proces cu ei pe treaba asta, din cauza la OLX, știai?>> și l-a determinat pe numitul să nu își mai facă reclamă serviciilor de colectare a deșeurilor feroase și neferoase prin intermediul site-ului OLX, ștergând anunțurile postate”, se arată în rechizitoriul publicat pe rejust.ro.

Scenariu de film – Bătaie regizată, sânge de animal și bărbat bandajat

Individul a regizat, luna următoare, o bătaie, împreună cu patru acoliți ai săi, implicat fiind și patronul unui salon de tatuaje din Sibiu, în calitate de victimă.

Potrivit procurorilor sibieni, în luna decembrie a anului 2021, un bărbat în vârstă de 36 de ani a aflat că un cetățean din Cisnădie, în vârstă de 34 de ani, îi datorează patronului unui salon de tatuaje din Sibiu suma de 6.000 de euro. Patronul salonului Geanny Tattoo, căci despre el este vorba, l-a rugat pe bărbatul în vârstă de 36 de ani să discute cu datornicul din Cisnădie și să-l convingă să-i restituie suma respectivă. Ce n-a știut însă tatuatorul este că individul respectiv a pus la cale un plan demn de un scenariu de film, cu implicarea afaceristului certat cu legea.

Cei doi, împreună cu alți doi complici, au luat legătura cu datornicul. S-au înțeles cu el să îl bată „fictiv”, să regizeze totul, cu scopul de a-l stoarce de bani pe tatuator. Astfel, în perioada imediat următoare, s-au dus cu toții la ieșire din Cisnădie, într-un loc ferit de ochii potențialilor martori și au început regia. L-au „bătut” pe datornicul băgat în portbagajul unei mașini și l-au mânjit cu sânge de animal, ca agresiunea să pară cât mai credibilă.

„Fiind în înțelegere cu inculpatul (…) și pentru a obține bani prin șantaj, inculpații au creat în continuare un scenariu nereal, procurând inclusiv un recipient cu sânge de animal pentru a fi credibili că s-ar fi comis aceste acte de agresiune fizică soldate cu leziuni corporale grave, acte de violență pe care urmau să le filmeze. Din înregistrarea video atașată la dosar si vizionată în ședința de judecată, se poate observa cât de credibilă a fost pusă în scenă agresiunea regizată de cei cinci inculpați, auzindu-se distinct vocea fiecăruia dintre ei, observându-se participația concretă a tuturor inculpaților la punerea în scenă a momentului lovirii, care a fost filmat în portbagajul mașinii, dus la ieșirea din Cisnădie într-un loc ferit de ochii potențialilor martori oculari, scos „cu forța”, apoi cei 4 inculpații mimând aplicarea de lovituri multiple inculpatului, în vreme ce acesta striga de „durere”. Inculpatul a filmat cu telefonul mobil, când păreau că îl extrag din portbagajul autovehiculului, iar inculpatul prezenta o aparentă hemoragie craniu-facială. Anterior scoaterii din portbagaj, pretinsa victimă a agresiunii fizice și-a golit pe față și pe mâini cantitatea de sânge de origine animală din recipient”, se arată în rechizitoriu.

În zilele ce au urmat, unul dintre inculpați s-a întâlnit cu tatuatorul pentru a-i arăta filmarea în care datornicul era snopit în bătaie. Acesta a fost bandajat și chiar i s-a imobilizat un braț în gips, totul pentru a părea că i s-au acordat îngrijiri medicale pentru tratarea unor răni grave la nivelul craniului, brațului și flancul stâng al toracelui. A doua zi, a intrat pe fir și afaceristul cu fier vechi. Acesta s-a întâlnit cu tatuatorul și s-a arătat extrem de îngrijorat de faptul că, cu toții, ar putea merge la pușcărie fiindcă bărbatul din Cisnădie va depune plângere. La scurt timp, bărbatul „bătut” a venit cu o soluție – să îi plătească daune de 150.000 de euro și poliția nu va afla niciodată ce s-a întâmplat. Complicii, inclusiv afaceristul cu fier vechi, au pus presiuni pe tatuator încurajându-l să îi dea banii. Ba mai mult, i-au dat garanția că vor plăti și ei o parte din despăgubiri. Presat de cele întâmplate, tatuatorul i-a dat afaceristului suma de 30.000 de euro, bani pe care infractorii i-au împărțit între ei.

Opt ani de închisoare pentru afaceristul certat cu legea. Ani grei pentru complici

La începutul lunii iulie, toți cei cinci inculpați au fost condamnați la închisoare. „De reținut că toți cei 5 inculpați sunt mereu în conflict cu legea penală, fiind în comunitate cunoscuți cu antecedente penale, sunt persoane corpolente, violente, periculoase, cu un trecut și cu o reputație rău famată”, a constatat instanța.

Afaceristul cu fier vechi a fost condamnat la executarea unei pedepse de 8 ani închisoare pentru trafic de influență și șantaj în formă continuată. În același timp, ceilalți inculpați, acoliții lui, au fost condamnați la 5 ani închisoare, 7 ani și 6 luni închisoare, respectiv 6 ani și 6 luni de închisoare. Cel mai puțin a primit unul dintre ei, complice la șantaj, și anume 3 ani și 6 luni închisoare.

