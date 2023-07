”Îmi este greu să mă despart de călăreți”

„Dragilor, m-am simțit extraordinar alături de voi. M-am simțit acasă, am simțit că suntem o familie unită și împreună am dovedit că putem trece peste orice încercare. Mulțumesc băieților care au fost alături de mine, am râs împreună, am plâns împreună și ne-am bucurat de reușite, împreună. Mulțumesc conducerii clubului pentru profesionalismul de care a dat dovadă în orice situație și bravo lor că au reușit să rezolve probleme care nu erau de rezolvat! Sunteți minunanți! Îmi este greu să mă despart de călăreți, dar sunt convins că vor face față cu brio tuturor provocărilor – așa cum am învățat împreună. O să continui să vă susțin în continuare de departe, cu mintea și cu sufletul! Numai bine tuturor! Să ne revedem sănătoși!” a fost mesajul de despărțire al lui Cornel Dobre, postat pe pagina oficială a clubului.