În seara primei vineri a lunii iulie din 2023, Promenada Sibiu găzduiește primul concert din seria evenimentelor outdoor, pe rooftop-ul clădirii, denumită Summer TUNES. Evenimentul își propune să ofere un program muzical variat în timpul weekendurilor de vară din lunile iulie și august.

„Summer TUNES este un concept gândit să aducă o serie de evenimente muzicale diferite ca genuri muzicale, astfel încât să oferim o experiență unică dar și personalizată pentru vizitatorii noștri. Mixul de artiști este variat și întrunește mai multe stiluri, iar varietatea de genuri muzicale ne dorim să atragă o plajă cât mai largă de participanți”, declară organizatorii evenimentului din partea Nepi Rockcastle.

La evenimentele din următoarele weekend-uri sunt așteptați iubitorii de muzică, cei care vor să se bucure de briza serilor urbane la înălțime, cei cu chef de socializare și petrecere.

„Ne adresăm celor care doresc să își petreacă timpul liber de la final de săptămână într-o variantă relaxantă și veselă, alături de prieteni și familie sau de cei dragi, bucurându-se de muzică de calitate, la apus, deasupra orașului și savurând o limonadă fructată, un pahar de prosecco sau un cocktail de vară.

Concertele vor fi organizate pe terasa verde a centrului comercial, excepție făcând Șuie Paparude, concert la care participanții sunt așteptați în număr mare pe parcarea supra-etajată”, mai spun aceștia.

Organizatorii seriei Summer TUNES și-au propus să ofere diversitate nu doar prin muzică ci și prin oferta variată de localuri, de la cafenele la restaurante a la carte, pe care terasa centrului comercial le găzduiește, astfel încât participanții vor avea posibilitatea să-și personalizeze experiența alegerilor culinare la fața locului: aceștia pot savura produse dintr-o gamă variată: specifice italienești, japoneze, americane și să încheie seara cu deserturi cremoase.

Reprezentanții Promenada Sibiu promit așadar o serie de seri vibrante pe rooftop-ul verde al centrului comerical, o experiență memorabilă unde muzica de calitate se întâlnește cu atmosfera magică și garantează seri de neuitat cu priveliști feerice.

Vor concerta în cadrul seriei Summer TUNES în următoarele săptămâni Mr. Jurjak, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de alternativ din România ce combină cu măiestrie influențele de blues, electro, rock și folk; Winael & Mojito Band, care promit o seară incendiară alături de Winael Baldus, finalist al concursului Vocea României 2022 și Teodora Pop, cântăreața sibiancă plină de farmec și de șarm.

În luna august va urca pe scena de pe Promenada Ana Coman cu sunetu-i personal și vibe-ul plin de candoare, un prilej numai bun pentru a vă bucura de câteva pahare de vin alături de prietenii apropiați. Serile virbante vor fi continuate de un DJ Set al sibienilor deja cunoscuți pentru experiențele muzicale de neuitat pe vinil de la The Eclectors, și vor fi încheiate la mijlocul lunii august cu un concert Donia Sax, cunoscută și sub denumirea de Lady with the Sax și colaborarea ei cu Dan Bittman și Stefan Bănică Jr, sau de la concursurile X Factor și Vocea României, un adevărat talent al muzicii contemporane românești.

Mai multe detalii despre program și despre eveniment pot fi găsite pe pagina de Facebook Promenada Sibiu.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News