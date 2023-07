Pilotul Rareș Tomița va participa doar la Raliul Sibiului – ”Nu am presiunea rezultatului”

– Când ai concurat pentru prima dată la Raliul Sibiului?

Rareș Tomița: Pentru prima dată am luat startul la Raliul Sibiului în 2008, anul meu de debut în Campionatul Național de Raliuri. Ca spectator, am fost prezent pe probe încă din 2003, pot spune că atunci m-am ”îmbolnăvit” cu acest microb, al automobilismului.

– Ce îți mai aduci aminte de la acea cursă?

Rareș Tomița: Țin minte foarte bine acel raliu deoarece a fost primul meu raliu pe macadam și nu aveam deloc experiență. În prima zi a plouat foarte mult și țin minte că, pe Șanta, erau șleauri pline de apă, de sus până jos. Participam cu un Citroen Saxo, iar toată proba am făcut-o pe scut. Mai țin minte și faptul că Vlad Cosma lua startul în spatele meu, pe o Dacia Logan și nici nu am ajuns la mijlocul probei că el ne-a prins din spate și ne-a depășit. Dar, anul acesta îmi voi lua revanșa față de el deoarece vom participa din nou la aceeași clasă.

– Care este cea mai frumoasă amintire de la etapa sibiană?

Rareș Tomița: Am mai multe amintiri frumoase de la Raliul Sibiului, nu numai una. De fiecare dată când particip la raliul de casă mă simt extraordinar. De la prezentarea echipajelor, joi seara, în centrul Sibiului, până la finalul raliului, sâmbăta, încerc să mă bucur de fiecare moment. Desigur, sunt multe momente frumoase trăite de mine la acest raliu, dar cred că cele care ies cel mai mult în evidență sunt legate de proba de noapte, de pe Șanta. Este ceva incredibil să faci această probă la lumina farurilor suplimentare. Numărul mare de fani care vin pe această probă mă motivează în fiecare an să merg cât se poate de tare. Iar atmosfera nu poate fi descrisă în cuvinte.

– Cum este noul sezon pentru echipajul din care faci parte?

Rareș Tomița: Din păcate, sezonul nostru de raliuri începe la Raliul Sibiului Bilstein și se va și termina după acesta. Va fi o participare one event. De aceea vom încerca să mergem cât de tare se poate și să ne duelăm cu rivalii de la clasa noastră, care sunt unii dintre cei mai buni piloți din țară.

– Cu siguranță cunoști probele de anul acesta, de la Sibiu. Cum ți se par?

Rareș Tomița: Cred că toți participanții din Campionatul Național de Raliuri mai vechi cunosc aceste probe. Eu nu am mai fost pe ele de la raliul de anul trecut, dar le cunosc foarte bine. Sunt niște probe foarte frumoase, dar casante. De la an la an, ele se prezintă mai bine datorită efortului depus de organizator, dar Sibiul rămâne încă un raliu de munte, la care trebuie să știi cum să faci compromisul între viteză și protejarea materialului de concurs. Dacă ar fi să aleg o probă preferată, aș alege porțiunea finală de pe Șanta.

– Ce așteptări ai de la Raliul Sibiului Bilstein 2023?

Rareș Tomița: Fiind singura participare din acest an, vom participa fără presiunea rezultatului. Deci, cu siguranță țelul nostru este să câștigăm clasa. Din câte am văzut pe panoul de înscrieri, numărul participanților de la clasa noastră este unul impresionant, iar valoarea piloților anunță încă de pe acum o bătălie foarte mare pentru locurile de pe podium. Suntem entuziasmați că ne vom duela cu foști campioni și participanți în campionatele de afară. Ar fi frumoasă o luptă fără probleme pentru toți și cu un duel direct pe ”superspeciala” de pe terenul de slalom paralel. De aceea, așteptăm cât mai mulți spectatori pe marginea probelor speciale unde, cu siguranță, vor avea parte de un spectacol foarte frumos.

Raliul Sibiului ”Bilstein” 2023 este un eveniment organizat de Sibiu Racing Team, care va avea loc în zilele de 14 și 15 iulie, fiind a patra etapă a Campionatului Național de Raliuri ”Betano”.

Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu și de Consiliul Județean Sibiu.