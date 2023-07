Unul dintre cei mai mari volggeri din lume a ajuns luna trecută în România. Acesta a rămas uimit după ce a ajuns pe Transfăgărășan.

După un lung traseu prin țară, cei de la Top Gear au ajuns pe Transfăgărășan. După ce au văzut mai multe fotografii și videoclipuri pe internet cu renumitul drum, unul dintre vloggerii de de la Top Gear a rămas impresionat de strada pe care o compară metaforic cu spaghetele. Vloggerul numește Transfăgărășanul „cel mai uimitor loc”.

„Priviți această priveliște, uită-te la partea asta, uită-te la asfalt de acolo jos. Arată de parcă au aruncat cu spaghete jos peste stânci, așa este pus. O frază pe care am mai folosit-o înainte, este un clișeu, dar arată ca și cum au aruncat cu spaghete. Uită-te la drum, poți vedea până jos. Acesta este cel mai uimitor loc. Nu este vreme potrivită pentru pantaloni scurți, acum sunt 8,9 grade Celsius. Am văzut atât de multe poze cu drumul acesta, am văzut atât de multe video-uri. Să fiu aici, acum, cu mașina asta este foarte tare”, spune unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din lume.

