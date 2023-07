15 crame și producători de vin, 9 food truck-uri și multe alte surprize vă așteaptă timp de 3 zile în cel mai mare muzeu în aer liber. Pe scurt, un adevărat răsfăț al gusturilor, unde simțurile-ți vor fi răsfățate și vor explora plăcerea vinului în toate nuanțele sale.

Aproape 7000 de vizitatori. Atât a adunat anul trecut Muzeul Astra, timp de 3 zile de Vinfest. Un an mai târziu, același festival, singurul din Sibiu, dedicat vinului, se așteaptă la și mai mulți petrecăreți și degustători.

Fiți pregătiți să descoperiți vinuri cu dischis, în care subtilitatea și aromele puternice creează cel mai mare contrast pentru iubitorii de vinuri și de frumos.

15 crame și producători de vin, un univers vast de arome

Vino și lasă-te cucerit de magia gustului, înconjurat de peisaje pitorești și atmosferă vibrantă. Bucură-te de momentele de relaxare, în timp ce deguști vinuri premiate, pregătite cu pasiune și pricepere de cei mai buni producători.

Chateau Vartely, Domeniile Franco Române, Villa Vinea, Domeniul Apoldium,

Jidvei, La Salina, Lechburg, Via Viticola – Caii de la Letea, Hamangia, Gramofon, Cricova,

Domeniul Apoldia Maior, Gorgandin, Domeniile Averești și-au pregătit ingredientele pentru 3 seri de neuitat și pline de pasiune. O pasiune completată de Wine Not, casa de vinuri cu dichis, acum și mai cochetă datorită unui Bubble Bar, potrivit pentru toate gusturile.

Hai să sărbătorim împreună, într-un cadru feeric, vinul – sursa noastră de inspirație și încântare.

Îți vei răsfăța papilele gustative cu notele de fructe și condimente ale vinurilor, iar aroma lor seducătoare te va purta pe culmile unei experiențe de neuitat.

În plus, îți dăm întâlnire și cu cei de la: Pleșcavița Van, Schassburger, Andreas Greek Taverna, Atelier de Paste, City Burger, Two Chefs, Frynomenal, Crepes de Paris și The Cone.

Activități în aer liber pentru familiile cu copii

Deși, vinul este actorul principal al evenimentului nostru, și copiii au locul și momentele lor dedicate, pregătite cu multă atenție de cei de la Serious Fun. Iată, mai jos, programul complet:

Vineri 17.00-19.00

17.00-19.00 Atelier creativ

18.00-19.00 Scavenger Hunt(Seek and Find)

17.00-19.00 Atelier Bubble Station

Sâmbătă 11.00-17.00

11.00-13.00 Atelier creativ

12.00-13.00 Yard Games: jocuri fun de logica, gandire, indemnare

15.00-16.00 Tir cu arcul

16.00-17.00 Pedalo Games jocuri de echipa: coordonare/indemanare/distractie

15.00-17.00 Atelier creativ

Duminică 11.00-13.00

11.00-13.00 Atelier creativ

12.00-13.00 Scavengee Hunt(Find and Seek-Vanatoare de comori)

La Vinfest paharele cântă, iar publicul dansează

Dar nu numai vinul va fi protagonistul festivalului! În fiecare seară, sub cerul liber, te vei bucura de concerte pe măsură. Ritmuri vibrante, muzică de calitate și atmosferă incitantă – toate îți vor completa experiența!

Cine întreține atmosfera la Vinfest?

Raluca&Proiectul Balcanik,

Bosquito

Argatu

Mai jos, programul complet:

Sibienii și turiștii sunt asteptați, zilnic, de la ora 11 la 01, noaptea.

Vineri, 7 iulie

DJ Kosta 18.00 – 21.00

Raluka & Proiectul Balkanic 21.00 – 21.45

FunkyDrop 22.00 – 01.00

Sâmbătă, 8 iulie

Dj Kosta 18.00 – 22.00

Argatu’ 22.00 – 23.00

FunkyDrop & Charlie 23.00 – 01.00

Duminică, 9 iulie

DJ Kosta 18.00 – 21.00

Bosquito 21.00 – 22:10

FunkyDrop 22:10 – 01.00

Degustări de vin și cauze umanitare

Vinfest va însemna anul acesta și multe degustări de vin. Prima dintre ele va avea loc, vineri, 7 iulie, între orele 18.00 – 20.00, la Pavilionul Central de la Muzeul Astra și este susținută de Lechburg. Scopul acesteia este unul caritabil. Mai exact, o strângere de fonduri pentru Sara. E vorba de o fetiță care are nevoie 4.700 de euro pentru o serie de operații, care să o ajute să aibă o viață normală. Asta după ce, imediat după naștere a aflat că suferă de pareză totală de plex brahial stâng. După ce a avut deja parte de o operație, pentru a-și recupera cât mai bine mobilitatea, mai sunt necesare încă două intervenții – la mână și la picior.

Intervențiile costă 4.700 euro, asta însemnând costurile medicale, fără cazare și transport către Barcelona, unde ar trebui făcută intervenția.

Așa că… îți propunem ca măcar un pahar, dacă nu chiar o sticlă de vin, să fie pentru Sara. Hai să susținem împreună o cauză cu adevărat importantă. Hai să o ajutăm din nou să meargă!

Accesul la Vinfest se face în baza biletului de intrare în Muzeul Astra!

Prețul unui bilet de o zi: 35 lei / persoană;

Prețul unui bilet pentru trei zile: 90 lei / persoană;

Prețul unui bilet pentru zile – abonați: 60 lei / persoană.

Biletele se pot achiziționa de la casieria de la intrarea în Muzeul Astra sau online de pe

https://muzeulastra.ro/bilete-abonamente/ .

Vinfest este un eveniment organizat cu sprijinul CNM Astra și Consiliul Județean Sibiu.

Parteneri: Magnolia, Shopping City Sibiu.

