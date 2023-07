Retras în această vară din cariera de jucător, Bogdan Vișa (37 ani) a devenit noul team manager al echipei CSC 1599 Șelimbăr și a făcut deplasarea în cantonamentul din Bulgaria.

După patru ani petrecuți ca jucător la formația CSC Șelimbăr, fostul fundaș central se acomodează cu noua sa funcție, de team manager. Cantonamentul de la Bansko îi va ușura misiunea de acomodare.

”Mă bucură faptul că cei din conducerea clubului s-au gândit să îmi ofere mie această funcție și am acceptat-o cu plăcere, înseamnă că au încredere în mine și asta este un lucru pozitiv în ceea ce mă privește. Chiar dacă în fișa postului se regăsesc sarcini total diferite față de ceea ce eram obișnuit ca jucător, am mare încredere că o să mă descurc foarte bine. S-a potrivit perfect preluarea acestei funcții și cu plecarea echipei în cantonament, deoarece în aceasta perioadă o să am în permanență contact cu jucătorii și cu cei din staff, iar asta mă va ajuta să mă acomodez mult mai ușor” a spus Bogdan Vișa pentru Ora de Sibiu.

Bogdan Vișa va avea parte de un meci de retragere în această vară, iar clubul a retras deja tricoul cu numărul 24, purtat de jucătorul emblematic pentru Șelimbăr în ultimii patru ani.

