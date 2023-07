Atacantul venit în această vară la FC Hermannstadt, Adrian Petre (25 ani) speră să își relanseze cariera la Sibiu. Înainte de a ajunge la formația pregătită de Marius Măldărășanu, Adrian Petre a evoluat doar 6 partide la Levadiaokos din Grecia și nu mai evoluat din noiembrie anul trecut.

Fostul internațional spune că prioritar este să se pună la punct cu pregătirea fizică. ”Mă simt bine, îmi place mult grupul, sunt într-un colectiv foarte profesionist, sunt fericit că sunt aici, încerc să mă pun la punct fizic și încet-încet, voi fi bine. A fost foarte important pentru mine să mi se acorde încredere, n-a fost o decizie foarte grea să vin la FC Hermannstadt, îmi place mult proiectul, colectivul, anul trecut a fost un sezon foarte bun. Mi-au dat încredere să semnez aici. Sperăm să fim mai buni decât anul trecut și sper să ajut și eu cât pot” a declarat arădeanul, într-un interviu pentru pagina de facebook a clubului FC Hermannstadt.

Petre își dorește ca Stadionul Municipal din Sibiu să fie arhiplin la fiecare meci. ” Îi așteptăm pe fani în număr cât mai mare, avem și stadion nou. Au revenit în prima ligă Dinamo, Oțelul, Iași, sperăm să fie cât mai mulți suporteri alături de noi, va fi un campionat mai puternic. Sibiul merită stadioane pline, cât mai bune, cred că va fi o emulație”.

”Îmi place să cobor, să fiu implicat”

Atacant puternic de careu, Adrian Petre poate evolua și în spatele vârfului, așa cum a mai făcut-o în meciurile amicale jucate în această vară de formația lui Marius Măldărașanu. „Sunt un nouar, dar îmi place foarte mult să vin să combin, să ating mingea, să mă simt în joc. Când simt nevoia să ating mingea, cobor mult pentru a fi implicat în joc. Chiar dacă sunt un nouar, sunt un finalizator, dar încerc să fiu cât mai implicat în jocul echipei și să-mi fac treaba, mai ales acum în pregătire, când trebuie să acumulez fizic. Mie îmi place foarte mult și în rolul de nouar, dar și unde mi se cere”, a explicat Adrian Petre.

”Vom avea un start bun”

Vârful de la FC Hermannstadt a vorbit și despre meciul din prima etapă a Superligii, contra campioanei Farul Constanța, fosta sa echipă. „Asta e cariera de profesionist. Un an ești la o echipă, următorul ești la altă echipă și poți întâlni fosta formație. Eu încerc să-mi fac treaba aici, chiar dacă am avut evoluții bune acolo. Nu e important pentru mine să marchez, ci să câștige echipa, să începem cu dreptul. După ce am văzut colectivul de aici, pot să spun că sper că vom avea un start de campionat foarte bun”, a încheiat atacantul de la FC Hermannstadt.

FC Hermanstadat – Farul, meci din runda inaugurală a Superligii, are loc pe 15 iulie, de la 18:30.

