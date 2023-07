Maximilian Schachmann de la BORA – hansgrohe este câștigătorul celei mai grele etape din istoria Turului Ciclist al Sibiului și din întreaga istorie a ciclismului din România: rutierii au pornit la ora 13.15 din Brezoi și, după 202 km cu cinci cățărări repertoriate, dintre care două de categorie A, la Curmătura Vidruței și la Păltiniș, au trecut linia de finiș în jurul orei 18.30.

După un atac în ultimii cinci kilometri ai etapei, germanul de 29 de ani a trecut linia de finiș cu un avans de 18 secunde față de urmăritori. Tricoul galben Lennert van Eetvelt (Lotto Dstny), care a răspuns fiecărui atac până la cel al lui Schachmann, a făcut o pană în ultimii 2 km și a coborât pe locul patru în clasamentul general, însă la doar șase secunde de noul lider al cursei – Matteo Badilatti (Q36.5 Pro Cycling Team).

Cea mai lungă etapă a ediției a început imediat după start cu o mulțime de atacuri pe drumul care urcă la Voineasa. Înainte de prima cățărare a zilei, un grup de 19 cicliști au reușit să evadeze. Campionul național al Finlandei, Antti-Jussi Juntunen (à Bloc CT) s-a clasat pe primul loc la cățărarea de categorie A de la Curmătura Vidruței , la cățărările de categoria B Pasul Tărtărău și Jina și la cățărarea de categorie C de la Apoldu de Sus, ceea ce înseamnă că, după trei zile în care a atacat constant, tânărul de 24 de ani și-a asigurat conducerea în clasamentul cățărătorilor.

În urcarea finală spre Păltiniș, evadarea a fost prinsă, iar favoriții zilei au preluat controlul. Maximilian Schachmann a atacat cu cinci kilometri de la final și și-a adjudecat victoria în fața lui Jakub Otruba (ATT Investments) și Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF Faianzè).

Lennert van Eetvelt nu a pierdut tricoul galben în favoarea câștigătorului de etapă, care se afla la o distanță de peste un minut în clasament, ci a lui Mateo Badilatti, de care îl despărțea mai puține secunde și care a ajuns înaintea lui la finiș.

De înțeles, tânărul belgian a fost foarte supărat la final: „A fost o zi cu adevărat grea, o etapă frumoasă, echipa a făcut o treabă grozavă ținând totul sub control. În urcarea finală, m-am simțit foarte puternic, am putut urmări totul cu ușurință. , și abia așteptam să plec, și apoi am făcut pană, așa că e nasol. Mai sunt câteva secunde bonus de câștigat mâine, dar va fi greu să recuperez acel timp.”

Câștigătorul etapei, Maximilian Schachmann a spus: „Ziua de ieri nu s-a desfășurat așa cum am planificat și am avut un moment slab în final. A fost planul de a riposta astăzi, nu știi niciodată ce se va întâmpla, așa că am încercat să luptăm. Nu m-am simțit grozav, dar m-am simțit suficient de bine, iar când am văzut o oportunitate, am atacat și sunt fericit că am reușit să mă îndepărtez și să câștig. Totuși, va fi foarte greu să preluăm conducere în clasamentul general, pentru că semi-etapele de duminică sun destul de scurte. Să sperăm că nu plouă”.

Podiumul etapei 3:

Maximilian Schachmann (BORA – hansgrohe) Jakub Otruba (ATT Investments) Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF Faianzè)

Purtătorii tricourilor distinctive în etapa 4:

Galben, de lider în clasamentul general: Matteo Badilatti (Q36.5 Pro Cycling Team)

Albastru, de lider în clasamentul pe puncte: Sam Bennett (BORA -hansgrohe)

Alb, de lider în clasamentul cățărătorilor: Antti-Jussi Juntunen (à Bloc CT)

Cu buline, de lider în clasamentul U23: Lennert van Eetvelt (Lotto Dstny)

În clasamentul sprinterilor conduce Daniel Turek, Cristian Răileanu este în continuare cel mai bun român, iar cel mai combativ ciclist al etapei a fost declarat Alex Tolio.

Rezultatele complete pot fi descărcate de aici.

Mâine, 9 iulie, Turul Sibiului are programate două semi-etape: prima, cu start la ora 9.45 din Piața Mare, are 97,3 km și se desfășoară între Sibiu – Săliște – Poiana Sibiului – Miercurea Sibiului – Sibiu, iar cea de a doua, cu startul la ora 18, este un contratimp individual de 2,3 km în centrul istoric al orașului.

Pentru buna desfășurare a competiției, se închide circulația rutieră pe următoarele străzi:

– Mitropoliei între orele 09:00-21:00 (pe sectorul dintre strada Tribunei și strada Alexandru Odobescu)

– Alexandru Odobescu între orele 09:40-09:50 și 11:15 -12.30

– Măsarilor între orele 11:15-12:30 (între str. K. Hass și Cojocarilor)

– Bulevardul Bălcescu între orele 12:00-21:00

– strada Cetății între orele 12:00-21:00

– Bulevardul Coposu între orele 15:00-21:00

– strada Gheorghe Lazăr între orele 12:00-21:00

Se interzice parcarea pe următoarele străzi în intervalul 06:00-21:00:

– Târgul Peștelui, Poștei, Al. Odobescu (de la strada Mitropoliei până la Teatru Gong), Centumvirilor, Cetății (de la ieșire Parcarea 90 până la Piața Unirii), Gheorghe Lazăr, Piața Mică (zona din spatele Bisericii Catolice), Piața Huet ( zona Primăriei).

Parcursul Turului Sibiului 2023

6 Iulie Etapa 1: Sibiu – Sibiu, 199 km

7 Iulie Etapa 2: Sibiu – Bâlea Lac, 155 km

8 Iulie Etapa 3: Brezoi – Păltiniș, 202 km

9 Iulie Etapa 4a: Sibiu – Sibiu, 97.3 km

9 Iulie Etapa 4b: Centrul istoric Sibiu Contratimp Individual, 3.3 km



Palmaresul Turului Sibiului

2011 Alessio Marchetti (Centro Revisioni Cerone)

2012 Victor de la Parte (SP Tableware)

2013 Davide Rebellin (CCC Polsat – Polkowice)

2014 Radoslav Rogina (Adria Mobil)

2015 Mauro Finetto (Southeast)

2016 Nikolay Mihaylov (CCC Sprandi Polkowice)

2017 Egan Bernal (Androni – Sidermec – Bottecchia)

2018 Ivan Sosa (Androni Giocattoli – Sidermec)

2019 Kevin Rivera (Androni Giocattoli – Sidermec)

2020 Gregor Mühlberger (BORA – hansgrohe)

2021 Giovanni Aleotti (BORA – hansgrohe)

2022 Giovanni Aleotti (BORA – hansgrohe)

