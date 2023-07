FC Avrig joacă miercuri primul meci din faza regională a Cupei României, în deplasare pe terenul celor de la ACS Stăruința Zagon.

Casa Fotbalului a găzduit joi, 29 iunie, tragerea la sorți a fazei regionale a Cupei României Betano, ediția 2023-2024. Formatul competiției, inaugurat sezonul trecut, prevede ca învingătoarele din fiecare județ să lupte pentru 7 locuri în turul următor. Pentru asta, reprezentantele din fiecare județ au fost împărțite în grupe de câte 3, câte 2 în fiecare din cele 7 regiuni.

ACS Stăruința Zagon (Covasna) vs ACS FC Avrig (Sibiu) – 12 iulie, ACS Industria Galda (Alba) vs ACS Stăruința Zagon – 15 iulie, ACS FC Avrig vs ACS Industria Galda – 19 iulie

Câștigătoarele grupelor vor juca finala regiunii, iar echipa învingătoare va primi trofeul Cupei României pentru regiunea respectivă și se va califica în următoarea fază. Toate meciurile urmând să înceapă de la ora 18:00, iată programul formației sibiene: