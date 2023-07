OptyU este unul dintre cele mai apreciate magazine de ochelari din Sibiu. Cu produse de cea mai bună calitate și aparatură de ultimă generație, magazinele OptyU s-au făcut remarcate prin serviciile prompte și de calitate oferite clienților din întreaga țară și, bineînțeles, din Sibiu.

După ani de activitate și expertiză în optică și optometrie, fondatorii OptyU au decis că a venit momentul pentru o schimbare. Astfel, OptyU a devenit 9 Optik, brand-ul care păstrează valorile pe baza cărora afacerea de familie s-a dezvoltat. Creștere continuă, precizie, calitate, angajament, pasiune, frumusețe, sustenabilitate, inovație și satisfacția clienților sunt cele nouă valori cu care 9 Optik se identifică.

Pentru sărbătorirea unui nou început, 9 Optik a pregătit un eveniment de rebranding unde invitații s-au familiarizat cu noul concept, au încercat ochelari de vedere și de soare de la brand-uri renumite precum Guess, Gucci, Tom Ford, RayBan și au socializat, în magazinul de pe Pietonala Nicolae Bălcescu. La eveniment au fost prezenți cunoscutul interpret Culiță Sterp și soția sa, Daniela Iliescu, care s-au bucurat de atmosfera plăcută din magazinul de ochelari din Sibiu.

Oana Tarcea, fondatoarea 9 Optik, a vorbit de semnificația noului brand și, în special cel al cifrei nouă. „Bine ați venit la 9 Optik! Celebrăm împreună o schimbare importantă din viața companiei noastre. După o lungă perioadă de reflecție suntem bucuroși să vă prezentăm rebranding-ul, de la OptyU la noul nostru nume 9 Optik. Am dezvoltat OptyU cu pasiune și implicare și suntem mândri de tot ce am realizat, dar am simțit că este momentul pentru o nouă identitate. Noul nostru nume simbolizează, pe de o parte o poveste puternică a familie noastre de fondatori, dar și o nouă viziune în afaceri. Cifra nouă reprezintă cifra transformării, transformare pe care am avut-o de-a lungul anilor, conexiunea noastră ca soț și soție și nouă valori care ne definesc: creșterea continuă, precizia, calitatea, angajamentul, pasiune, frumusețea, sustenabilitatea, inovația, satisfacția clienților. Ne-am angajat să oferim experiență vizuală impecabilă prin produse și investiția în aparatură.”, spune Oana Tarcea, fondatoarea 9 Optik.

În încheierea evenimentului, a avut loc o prezentare de modă cu cea mai nouă colecție de ochelari de soare care se află acum în magazinele 9 Optik.

Ce găsești în magazinele 9 Optik din Sibiu

La 9 Optik găsești sute de rame de ochelari de vedere și ochelari de soare ale celor mai consacrate branduri, și nu numai. Aparatura de ultimă generație, care calculează dioptriile în cel mai mic detaliu, nu lipsește nici ea din dotarea 9 Optik. Atât aspectul ochelarilor, cât și calitatea lentilelor primează la 9 Optik iar de aceea magazinul lucrează cu furnizori care oferă produse de cea mai înaltă calitate.

