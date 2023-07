Președintele clubului FC Hermannstadt, Dani Coman a anunțat că la echipa pregătită de Marius Măldărășanu nu sunt salarii mari, comparând cu nivelul din Liga 1, unde multe formații de play-out plătesc lefuri exorbitante.

”Hermannstadt nu are salarii așa mari cum s-a spus în presă. Neguț este un jucător foarte bun, am văzut multe zvonuri în ziare, dar l-am luat în urmă cu ceva timp, nu am intrat în licitație cu nimeni, știam că dacă ajungeam la asta, probabil nu îl mai luam” a spus fostul portar.

Șeful clubului sibian spune că jucătorii români buni cer salarii exorbitante, fapt care determină cluburile să aducă străini. ”Eu mi-aș dori, dacă aș putea, să am o echipă formată dar din jucători români, dar ei sunt foarte scumpi și din acest motiv ajungem să aducem jucători străini din alte părți. Nu se pune problema să nu rămânem în Liga 1. Ne-am stabilizat din toate punctele de vedere și suntem chiar bine” a spus președintele lui FC Hermannstadt la Digi Sport.

Sibiul are în lot șase stranieri: Paolo Medina, Baba Alhassan, Mino Sota, Saeed Isaah, Karlo Letica și Ruben Fonseca.

