CSC 1599 Șelimbăr a depus la Primăria Sibiu cerere de închiriere a Stadionului Municipal pentru cinci meciuri de Liga 2.

După ce a văzut programul echipei FC Hermannstadt în Liga 1, CSC Șelimbăr va cere la Federația Română de Fotbal să joace în prima etapă pe teren propriu, pentru a nu își suprapune jocurile de pe teren propriu cu cele ale formației din primul eșalon.

”Este cererea de închiriere a Stadionului Municipal depusă pe data de 5 iulie la Primăria Sibiu, avem nevoie în primă fază de acordul lor, apoi să încheiem contractul. Am cerut să jucăm 5 meciuri pe Municipal, în weekendurile când nu are meci acasă FC Hermannstadt. Am respectat toate cerințele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Sibiu, înțelegem că FC Hermannstadt are prioritate și nu ne suprapunem cu meciurile lor. Din luna octombrie sperăm să revenim definitiv la Șelimbăr” a anunțat directorul CSC 1599 Șelimbăr, Cornel Stănilă.

Pentru meciurile din Liga a II-a, Primăria Sibiu percepe o taxă de 12.000 de lei.

Echipa lui Claudiu Niculescu a mai jucat un meci pe noua arenă din Sibiu, în sezonul trecut, 1-2 cu Dinamo București.

