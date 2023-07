Absolvenții de clasa a 12-a de la Colegiul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu s-au confruntat cu o problemă când a venit momentul să își ridice diplomele de Bacalaureat. Luni s-a constat faptul că o parte dintre ele au fost scrise greșit.

Mai mulți elevi nu au reușit ca la începutul acestei săptămâni să ridice diplomele de Bacalaureat, de la Colegiul „ Gheorghe Lazăr”. Paul este unul dintre elevii care a terminat clasa a 12-a la prestigiosul colegiu din Sibiu. Tânărul a mers luni la școală pentru a-și ridica diploma ca mai apoi să se înscrie la facultate, însă a avut parte de o surpriză. Diplomele de Bacalaureat au fost tipărite greșit, astfel nu au putut fi eliberate.

Pe diplomele de Bacalaureat ale elevilor care au absolvit Științele Naturii Bilingv Engleză, numele specializării a fost tipărit greșit. În loc de „Naturii” a fost scris „Nturii”.

„Ne-am dus luni sa cerem diplomele de Bacalaureat pentru că avem nevoie să ne înscriem la facultate și au zis că nu ni le pot da, ci doar unor colegi care au depus cerere de joi, în timp ce la alte școli precum Brukenthal au fost eliberate joi, vineri. Diplomele de la Științele Naturii sunt printate și greșit, iar acum trebuie să așteptăm până se rezolvă problema”, spune elevul.

Răspunsul directorului Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”

Directorul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, Gabriel Negrea, își cere scuze față de elevi și de părinți pentru problema care a apărut pe fondul presiunii sub care lucrează singurul angajat de la secretariat. Acesta a mai spus că a început remedierea problemei.

„Problema deja se remediază. A fost într-adevăr o problemă legată de completarea diplomelor, s-a greșit o literă la specializare, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Îmi pare sincer rău pentru copii, dar a fost o greșeală cu totul nevinovată. Diplomele se completează într-un program pe calculator și în clipa în care sunt denumiri mai lungi s-a scăpat o literă. De ieri seară am luat măsurile necesare, am găsit alte diplome, le-am retipărit, am solicitat Inspectoratului să vină cu timbrul. În principiu se vor rezolva. Diplomele se pot ridica și astăzi, doar că trebuie să vină Președintele Comisiei, care este directorul unei alte unități de învățământ, și trebuie să ajungă să le semneze, acesta ar fi singurul impediment pe care încercăm să îl rezolvăm cât mai rapid”, a spus directorul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, Gabriel Negrea.

Directorul a spus că a fost o eroare pe care nu a mai întâlnit-o niciodată și că a luat toate măsurile astfel încât problema diplomelor de Bacalaureat să se rezolve cât mai rapid.

„Oricum și în situația în care nu o puteam rezolva, am discutat să eliberăm adeverințe și am discutat și cu inspectorul general și mi-a spus că se poate și așa. Problema este că au regim de act de studii și se dă un număr mic de rezervă și asta a fost problema, să găsim diplome la alte unități de învățământ care nu le-au folosit. Îmi pare sincer rău și îmi cer scuze copiilor și părinților. A fost o eroare pe care nu am mai întâlnit-o niciodată. Din păcate a fost determinată de nivelul mare de lucru de la secretariat, s-a propus pentru Evaluarea Națională, a grilelor de salarizare și este o persoană în tot secretariatul, vă dați seama că nu este simplu. Sunt foarte multe acte de studii care trebuie eliberate copiilor, de la diplomele de absolvire până la diplomele de competențe , atestate, fi matricole și diploma de Bac și toate se completează într-un interval de timp ultra scurt, cât se poate de repede și se lucrează sub presiune. A fost o perioadă foarte aglomerată, îmi cer scuze”, a precizat Negrea.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News