Comuna Mihăileni nu scapă nici ea de „vizita” urșilor. Locuitorii spun că sunt terorizați de animalele sălbatice care vin în sate, chiar și în toiul zilei.

Azi-noapte, în jurul orei 11:20 un urs și-a făcut apariția în satul Șalcău din comuna Mihăileni după spusele unui locuitor, sătenii l-ar fi alungat făcând zgomot. „Ne este frică să mai stăm la noi acasă, ne e frică să știm că seara un urs se plimbă prin sat. Eu am văzut și la mine în grădină urme de urs. Sper să se ia măsuri”, spune o localnică din satul Șalcău.

Primăria comunei Mihăileni știe despre problema urșilor, inclusiv Garda Forestieră a fost anunțată. „Sunt urși care ajung în grădinile și curțile noastre. Am anunțat Garda Forestieră, cei de la fondurile de vânătoare de știu despre problema urșilor, dacă au fost pagube am făcute evaluări pagube. La mama a fost în curte. A intrat ursul pe o parte și a ieșit pe cealaltă, la 10 metri de casa mea, la ora 18:00, copiii fiind în curte. Am văzut și ursoaică cu câte doi și câte trei pui”, spune Adriana, una dintre angajatele de la Primăria din Mihăileni.

