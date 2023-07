Daniel Paraschiv (24 de ani), Sota Mino (28 de ani) și Raul Opruț (25 de ani) sunt în vizorul unor cuburi din străinătate, iar FC Hermannstadt este dispusă să îi cedeze, pentru un preț corect.

FC Hermannstadt tatonează vânzarea unor jucători, dar deocamdată nu a primit o ofertă concertă pentru vreunuia dintre ei. Golgheterul echipei din sezonul trecut, Daniel Paraschiv ar fi cedat pentru 1,2 milioane de euro.

Președintele lui FC Hermannstadt, Dani Coman spune că Paraschiv, Opruț și Mino Sota continuă să fie în atenția unor cluburi din străinătate. ”Sunt discuții pentru Daniel Paraschiv, Opruț și Mino Sota, dar deocamdată nu sunt oferte concrete. Până acum nu am primit nimic clar, dar sunt discuții. Perioada de transferuri e deschisă până în septembrie și nimeni nu se grăbește. Probabil că vor să-i vadă în începutul de campionat pe jucători” a declarat Dani Coman la Sport.ro.

Prețul lui Daniel Paraschiv este de 1,2 milioane de euro. Baba Alhassan este și el sub lupa unui club din Arabia Saudită. ”Pentru Paraschiv e vorba de un interes din Europa. El nu are clauză de transfer, l-am vinde în jurul a 1.2 milioane de euro. Discuțiile pentru Opruț sunt în Europa, de la o echipă care joacă în cupele europene. Pentru toți sunt oferte din Europa, pentru Baba e o discuție în țările arabe. Am stabilit și pentru el o sumă, dar vedem, în funcție de campionat, de echipă, de ceea ce vrea și jucătorul. Nu există o sumă pentru care nu pleacă indiferent de situație”, a mai spus Dani Coman.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News