Sâmbătă, 15 iulie 2023, are loc în Rășinari cea de-a VI-a ediție a festivalului Coasta Boacii. În afară de programul atent ales și de publicul restrâns și cald, evenimentul se evidențiază prin locața-i aparte, și anume grădina actorului poate cel mai iubit al sibienilor, Florin Coșuleț. La ediția de anul acesta, actorul spune că nu caută neapărat ineditul cu orice preț prin programul oferit, ci mai degrabă firescul; „dar mai nou firescul e într-adevăr inedit”, observă el.

În sâmbăta evenimentului participanții vor putea viziona un spectacol pentru copii, un moment muzical de Step și Jazz cu artiști tineri, dar și consacrați, și vor putea participa la o discuție despre E.Cioran. Dimineața festivalului va fi inaugurată festiv în piața centrală a satului cu un moment muzical special susținut de fanfara Neppendorfer Blaskapelle. Organizatorii și-au propus să pună astfel în valoare personalitățile locului dar și frumusețea zonei.

Ideea evenimentului a pornit în anul 2017, în mod firesc, în clipa în care Florin și Eleonora, soția sa, s-au mutat în Rășinari. Aceștia spun că astfel au vrut să se integreze locului. „Fiind o familie de artiști ne-am gândit că cel mai firesc ar fi să ne aducem contribuția la viața comunitară prin meseria noastră. Am încercat să facem ceva cultural la nivel de sat, însă entuziasmul nostru tineresc a speriat autoritățile de atunci și elanul nostru a fost temperat. Văzând că nu merge la nivel mare, Eleonora zice “hai să facem ceva la noi în grădină. Poate așa nu mai deranjăm”, își amintește Florin Coșuleț. Zis și făcut. „Tot cu sprijinul administrației locale. Și a avut dreptate. Și facem și noi ce putem, cât putem, cum putem. Important e că nu stăm și că indiferent de cât greu ne este, rămânem consecvenți”, mărturisește el.

Filozofia evenimentului este să adune oamenii împreună, prin intermediul actului artistic, într-un mod cât se poate de natural și original. „Lucrurile sunt cât se poate de simple, dar simplul asta e greu de atins. Îți trebuie puțin nas să organizezi ceva care să fie bun pentru acel loc. Trebuie să asculți vibrația locului, a oamenilor și să acționezi cu delicatețe. Restul sunt hârtii, telefoane”,spune Florin.

Festivalul Coasta Boacii nu este unul de anvergură. El se desfășoară pe durata unei singure zile și numărul participanților este destul de limitat. Despre acesta actorul spune că „nu are forța de a schimba percepția asupra vieții. Mai degrabă are rolul de reper. Are scopul de a fi un exemplu de bune practici. Acum că am dovedit că este de calitate, așteptăm să devină un bun al comunității, să ia mai mare amploare, pentru a fi de folos unui număr cât mai mare de spectatori.”

Programul evenimentului poate fi găsit pe pagina de Facebook Coasta Boacii iar locurile sunt limitate. Așadar cei care mai prind locuri, sunt îndemnați să se bucure de întâlnire.

Iar de la anul Florin Coșuleț și echipa de la Unda Artei, organizatorii evenimentului, au promisiuni că vor extinde festivalul iar atunci numărul posibil al participanților va crește simțitor.

