Ești în căutarea unui job foarte bine plătit? INDECA Business Romania are vești extraordinare pentru tine! Compania cu sediul în Sibiu este deja cunoscută pentru serviciile de consultanță pe care le oferă unor clienți de prestigiu precum DHL – Deutsche Post și OBI. În plus, oferă unele dintre cele mai atractive pachete de angajare din oraș. Iar vestea bună e că echipa lor e în continuă creștere!

În acest an, INDECA Business are planuri de extindere a echipei din Sibiu. Se caută vorbitori de limba germană care doresc să ocupe posturi de agent front și back office. Iar cel mai bun lucru? Salariul entry-level brut pornește de la 8.500 lei lunar! ”Indiferent dacă aplicanții au sau nu experiență în domeniu, îi încurajăm să ne contacteze, deoarece în echipa INDECA îi susținem cu traininguri specializate pe toți noii noștri colegi.”, spune Paul Balla, country managerul grupului INDECA Business.

Procesul de aplicare pentru un job este foarte simplu – CV-urile se pot transmite la adresa de e-mail recrutari.sibiu@indeca-business.de , sau chiar pe pagina de Facebook a companiei, Indeca Business România.

INDECA Business este o companie care continuă să crească, și să dezvolte parteneriate cu companii puternice din Germania. De aceea, în acest moment mai sunt încă disponibile aproximativ 50 de posturi, pentru care condițiile oferite sunt printre cele mai atractive din oraș. Având birouri chiar în centrul Sibiului, nu există navetă, iar fiecare membru al echipei are acces facil la toate facilitățile și serviciile orașului. Colectivul INDECA Business este tânăr și dinamic, iar programul de lucru poate fi configurat în funcție de preferințele fiecăruia – un avantaj remarcabil, pe care nu multe companii îl pot oferi.

„La INDECA, suntem mândri că oricine poate găsi locul potrivit în echipa noastră, indiferent de experiență, cu condiția să aibă cunoștințe de bază de limba germană. Elevi, studenți, mămici – în echipa noastră e foarte ușor să te integrezi, în primul rând datorită programului pe care si-l poate configura fiecare, în funcție de necesități”, mai mentionează Paul Balla.

La INDECA Business îți poți alege numărul de ore și chiar zilele în care vrei să lucrezi. Extraordinar pentru liceenii și studenții care au vise mari, vor să studieze, dar vor să se și susțină financiar. Foarte atractiv și pentru mămicile care pot beneficia de un venit lunar, fără a sta prea mult timp departe de cei mici.

Un alt plus – salariul nu este atractiv doar la angajare, ci acesta crește în mod constant odată cu creșterea vechimii în cadrul companie. Astfel, salariul este majorat după primul an, cu aproximativ 7%, prin intermediul programului intern de loialitate INDECA. În plus, membri echipei INDECA beneficiază de o zi de concediu suplimentară pentru fiecare an petrecut în companie, în adiție la cele 21 de zile primite inițial.

Pentru a profita de toate aceste beneficii și a-ți construi o carieră de succes, poți trimite CV-ul tău prin e-mail la adresa recrutari.sibiu@indeca-business.de, sau poți apela numărul de telefon 0722 356 738. Suplimentar, poți aplica și prin platforma Ejobs sau chiar pe pagina de Facebook Indeca Business România.

Nu rata această oportunitate unică de a lucra într-un mediu plăcut, cu un salariu atractiv și un program flexibil în inima orașului!