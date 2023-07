Muzeul ASTRA din Sibiu organizează în perioada 13-16 iulie 2023 evenimentul ASTRA Multicultural, cel mai important eveniment dedicat tuturor minorităţilor etnice din România, ajuns deja la ediţia a VIII-a.

Peste 20.000 de oameni sunt aşteptaţi să participe şi în acest an în cele 4 zile la seria de evenimente pregătite de asociaţiile etnice: ateliere interactive, festival de muzică şi dansuri tradiţionale multietnice, meşteşuguri, dar şi un maraton gastronomic.

Evenimentul reuneşte aproximativ 200 de artişti şi meşteri populari din România, Republica Moldova, dar şi reprezentanţi ai comunităţilor de maghiari, saşi, lipoveni, ucraineni şi rromi, care îşi expun la Astra Multicultural porturile tradiţionale, obiceiurile şi gastronomĂ­a specifică, transformând muzeul într-o locaţie de referinţă pentru pasionaţii de cultură şi tradiţii, dar şi pentru cei curioşi să afle mai multe despre diversele etnii care convieţuiesc în ţara noastră.

‘Proiectul ASTRA Multicultural va transmite un mesaj puternic în Anul European al Competenţelor 2023 (The European Year of Skills 2023), fiind promovaţi meşteri cu abilităţi practice şi teoretice indiscutabile. Cu siguranţă, meşterii şi meşteşugurile tradiţionale specifice fiecărei zone vor constitui direcţii de dezvoltare a unui turism cultural sustenabil, atât de necesar a fi implementat în următoarea perioadă. Mulţi dintre aceşti meşteri se vor regăsi în luna iulie în cadrul ‘Ateliere interactive de promovare a patrimoniului imaterial şi anteprenoriatului cultural’. Prin intermediul proiectului ASTRA Multicultural, Muzeul ASTRA îşi propune să reunească specialişti dar şi oameni simpli interesaţi de această nouă perspectivă trasată de către Uniunea Europeană în acest an, privind dezvoltarea unor programe inovative bazate pe dezvoltarea competenţelor. Accentul se va pune pe „experienţe”, tot mai necesare în activităţile educative şi culturale. „Experienţa” a devenit o valoare indispensabilă a consumului de produse culturale, întrucât oamenii duc o viaţă mult mai intensă şi îşi doresc să participe la activităţi într-un mod cât mai personal.”, a declarat Ciprian Ştefan, manager Muzeul ASTRA.

În programul ASTRA Multicultural se va regăsi şi seminarul ,,ASTRA Multicultural – Patrimoniu cultural. Valoare. Perspective naţionale şi internaţionale”. Acesta se va desfăşura în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, Pavilionul Muzeal Multicultural şi va reuni 50 de etnologi, sociologi, antropologi, muzeografi, din muzee, institute de cercetare şi universităţi care se vor angaja în discuţii despre cercetarea, conservarea, protejarea şi punerea în valoare a culturii şi a meşteşugurilor tradiţionale din ţară şi din străinătate.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News