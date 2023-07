Sibienii și turiștii care au ajuns prin orașul transilvănean cu siguranță au auzit cel puțin o dată frumoasele melodii cântate de pianistul de la Cafe Wien. Notele muzicale transformă terasa și curtea Bisericii Evanghelice într-un loc de vis, unde atmosfera capătă nuanțe boeme, așa cum oricine își imaginează Sibiul. Barry este tânărul venit din Olanda cu mai mulți ani în urmă la Sibiu unde a trăit atât cea mai frumoasă perioadă din viață, cât și cea mai dificilă, pianul rămânând până în prezent „salvarea” sa.

Poate ai trecut prin Piața Huet și ai auzit muzica în surdină cântată de Barry și ai vrut să îi afli povestea de viață. Ei bine, venit din Olanda la Sibiu în anul 2012, după ce a cunoscut o româncă în țara natală. Barry a căutat să își urmeze pasiunea în orașul despre care nu mai auzise nimic până la momentul respectiv – Sibiul. „Când am venit prima dată la Sibiu m-am îndrăgostit de oraș imediat pentru că are ceva magic ce eu nu pot explica”, spune Barry.

Tânărul a cântat atât în mai multe țări din Europa cu vocea și la pian, cât și într-o croazieră în Caraibe, până când a primit un diagnostic de la medici prin care i s-a spus că nu va mai putea cânta cu vocea din cauza unei afecțiuni rare. Rămas fără voce, dar cu ani de lecții de pian în spate a ales să încerce să cânte doar la pian, ceea ce până cum șase ani nu mai făcuse.

„Trăiesc în Sibiu din 2012, perioadă în care cântam și cu vocea nu doar la pian. Am lucrat în baruri ca pianist în mai multe orașe din Europa, cinci ani pe croazieră în Caraibe și după patru ani mi-am pierdut vocea și nu am mai putut cânta deloc și atunci am căutat o carieră diferită, așadar am început să cânt doar la pian. Nu aveam înregistrări cu mine cântând doar la pian să mă angajez doar ca pianist și în acea perioadă nu aveam un pian al meu. Am căutat în tot Sibiul un pian, la Ramada, la Hilton, să pot face o înregistrare, dar nu au avut. În final, m-au îndrumat spre Cafe Wien și am venit aici într-o duminică și am început să cânt iar două zile mai târziu, patronul m-a sunat să mă întrebe dacă vreau să cânt în continuare. Practic, de aici am început totul”, povestește Barry.

Moment de cotitură în carieră – „Am aflat că nu mai pot cânta”

În vara anului 2018, Barry era primul pianist care cânta pe o terasă din Sibiu. Tot în vara anului 2018 i s-a oferit o altă oportunitate, aceea de a lucra ca pianist la Teatrul de Balet din Sibiu. Pianistul se simțea împlinit, cu toate că diagnosticul neprevăzut a fost foarte greu de acceptat.

„Este o boală rară care ține de creier și este cauzată de stres sau traume. Am fost foarte dezamăgit când am primit diagnosticul, speriat, dar în același optimist. Sunt aproape șase ani de atunci și acum este mai bine. Am momente în care vorbesc foarte bine și momente în care vorbesc foarte prost. Am fost dezamăgit pentru că am crezut că voi merge la doctor și mă vor ajuta să mă vindec, însă mi s-a spus că nu se operează. Am aflat că nu voi mai putea cânta. Îmi plăcea să cânt muzică pop de la Ed Shereen, la AC/DC sau Tom Jones”, spune Barry.

Mutarea în Sibiu – „M-am îndrăgostit de oraș”

În momentul în care a decis să se mute alături de prietena sa în Sibiu, nu știa nimic despre România, însă a acceptat și nu regretă venirea sa nici până în ziua de astăzi. De Sibiu, Barry spune că s-a îndrăgostit la prima vedere, munții, natura, peisajele și, mai nou tradițiile, sunt printre preferatele lui.

„Tatăl meu a crezut că sunt nebun. Oamenii au percepții greșite despre România. Mulți oameni din țările vestice cred că este periculos aici sau că se fură, însă dacă îmi las borcanul cu bacșiș afară plin cu bani și plec, când mă întorc nimic nu a fost luat, iar dacă aș face asta în Olanda cu siguranță cineva ar lua tot borcanul, nu ar fi acolo peste cinci minute”, spune Barry.

Cât despre oameni, pianistul spune că în Sibiu oamenii sunt mai uniți, sau cel puțin erau pentru că, de-a lungul timpului, de când s-a mutat în Sibiu a văzut și la acest punct o schimbare. ”Oamenii sunt foarte micști, la fel ca oriunde mergi. Sunt oameni buni și foarte mulți oameni răi, la fel cum sunt și în Germania sau Olanda. Aici, am observat că oamenii sunt mult mai uniți, dar și asta a început să se schimbe din cauza influenței țărilor vestice. Acum dacă terasa este plină și cânt la pian, dacă mă uit observ că 80 la sută din oameni stau pe telefoane”, povestește pianistul.

Diferențe culturale – „Dacă mergi la terasă în Sibiu trebuie să ai hainele ca noi”

Barry spune că i-a fost greu să se acomodeze și că încă se mai confruntă cu diferențe culturale. Acesta a dat exemplu „prețul” care se pune pe aspect în Sibiu, în comparație cum era în orașul natal.

„A fost greu să mă acomodez cu unele lucruri cu care încă încerc să mă obișnuiesc. De exemplu, în Olanda poți să mergi la terasă chiar dacă ai o pată pe pantofi sau pe haine, nimănui nu îi pasă. Aici este foarte important ca hainele să fie ca noi. De asemenea, aici la orice petrecere fetele stau într-o parte și băieții în altă parte, în Olanda nu se stă separat”, spune Barry.

Un sigur lucru ar schimba la Sibiu – Traficul

Barry spune că iubește Sibiul pentru frumusețea lui, natură, dar și pentru că este un oraș cultural plin de evenimente la care poți participa, însă dacă ar fi să schimbe un lucru, ar fi traficul. Tânărul spune că se teme să meargă cu bicicleta în Sibiu, ceea ce în Olanda nu ar fi o problemă. Despre pistele pentru bicicliști spune că sunt mult prea înguste, însă apreciază că se încearcă o încercare în acest sens, dar mai multe sfaturi din partea unor adevărați bicicliști nu ar strica, spune el.

„Șoferii ar trebui să fie mai atenți la bicicliști pentru că altfel este foarte periculos. Acum este mai bine decât în urmă cu șapte ani, dar totuși sunt foarte mulți cărora le este frică să meargă cu bicicleta din cauză șoferilor și a modului în care conduc. Acesta este sigurul lucru pe care l-aș schimba la România”, spune Barry – The Pianist.

Pe lângă muzica pe care o face pe terasa Cafe Wien și la Teatrul de balet, acesta oferă și lecții de pian pentru copii și adulți, iar acum lucrează la o metodă proprie de partitură pentru pian, astfel încât să ajute copiii să învețe mai ușor.

