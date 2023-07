Încă un un weekend din luna iulie plin de evenimente se anunță la Sibiu. Petreceri, ateliere la Muzeul ASTRA, Raliul Sibiului, concert pe Promenada și meci pe Municipal sunt doar câteva dintre evenimentele la care sibienii pot participa în acest sfârșit de săptămână.

Petrecerile vor fi „în toi” la Sibiu, dar și copiii vor putea participa la ateliere în Piața Mică sau la alte activități interactive, drumețiile fiind și ele o opțiune pentru petrecerea timpului liber.

Guess Who și Grassu XXL, la Backyard

Backyard a pregătit pentru acest weekend un party incendiar cu doi dintre cei mai cunoscuți rapperi români, Grasu XXL și Guess Who. Sibienii, și nu numai, vor putea fredona alături de artiști cele mai cunoscute piese, sâmbătă, 15 iulie, la The Home of Backyard. Dj Sebastian și Dj Wicked dau startul petrecerii la ora 21.00.

Evenimentul este dedicat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. Primele 200 de bilete se vând cu 30 lei. Biletele cumpărate online și cele achiziționate la intrare înainte de ora 00:00 cu 60 lei, iar după ora 00:00, biletele vor costa 75 lei. Rezervările se pot face la numărul de telefon 0743 272 597.

Petreceri în Cotton

Vara se simte și la Cotton unde s-au pregătit pentru acest sfârșit de săptămână petreceri pe terasă, de neratat. Cotton dă startul distracției vineri, 14 iulie, cu hit-uri mixate de Maverick și cele mai delcioase cocktail-uri. Rezervările se fac la numărul de telefon 0752 268 866.

Sâmbăta distracția continuă cu Maverick și Dj Flow, la Cotton. Petrecăreții sunt așteptați la „Bairam”, de la ora 22.00. Intrarea este liberă pentru fete.

Filme noi, la CineGold

CineGold a pregătit pentru acest weekend o serie de filme interesante atât pentru copii, cât și pentru adulți. „Piloții de raliu”, „Insidious: Ușa Roșie”, „The Flash” „Carbon”, „Mica Sirenă” și multe alte filme, perfecte pentru a fi văzute împreună cu prietenii sau familia.

Astra Multicultural

Muzeul ASTRA organizează în perioada 13-16 iulie evenimentul ASTRA Multicultural, ajuns la ediția a opta. În cele 4 zile sibienii vor putea participa la un festival de muzică și dansuri tradiționale multietnice, ateliere interactive menite să-i plaseze pe meșteri pe o piață a produselor de calitate, autentice și reprezentative, un maraton gastronomic multietnic.

Peste 200 de artiști și meșteri populari din România, Republica Moldova, dar și reprezentanți ai comunităților de maghiari, sași, lipoveni, ucraineni, țipțeri și romi vor participa la această ediție.

Raliul Sibiului

Raliul Sibiului începe vineri, 14 iulie, unde 64 de echipaje luptă pentru o clasare cât mai bună. Competiția se va desfășura în perioada 14-15 iulie și va consta în parcurgerea a nouă probe speciale, însumând 126,65 kilometri.

Meci pe Municipal FCH și Farul Constanța vor juca sâmbătă, 15 iulie, de la 18:30, pe Municipal. Cei interesați pot cumpăra biletele online Concert Jurjak pe Promenada Promenada a pregătit un nou party în aer liber. Jurjak va concerta duminică, 16 iulie. Evenimentul va avea loc de la ora 19.00, pe terasa Promenada Sibiu. Accesul este liber. Festival – Concurs Național „Florile Oltului” Festivalul – Concurs Național „Florile Oltului” a ajuns la ediția cu numărul 50 și reprezintă o tradiție în Avrig. În perioada 14-16 iulie vor urca pe scenă mai mulți interpreți de muzică populară.

Festival Lake, pe strada Tractorului

Festival Lake va avea loc în perioada vineri și sâmbătă, pe strada Tractorului. Se anunță două zile cu muzică retro, și nu numai. De asemenea, vor fi tobogane gonflabile, picturi, tatuaje temporare, volei pe nisip, food truck, proțap, cocktail bar și un concert de muzică rock.

Direcția 5, la Zilele Orașului Cisnădie

În acest weekend, la Cisnădie va fi mare sărbătoare. Evenimentul „ Zilele Orașului Cisnădie” aduce pe scenă ansambluri folclorice, interpreți de muzică populară, Junii Sibiului, dar și Direcția 5. La sfârșitul evenimentului va avea loc un spectacol de artificii.

Arka Park Race

Cursa cu obstacole va avea loc sâmbătă, 15 iulie, de la ora 10.00. Traseul cursei măsoară Secțiunea I – 5 km cu 20 de obstacole si Secțiunea II – 10 km cu 25 de obstacole.

Triada MTB Păltiniș

Sâmbătă și duminică vor avea loc și Triada MTB Păltiniș, la Arena Platoș. Înscrierile se pot face online.

Atelier „Căsuțele colorate” pentru copii

Diana-Ribana invită copiii la un nou atelier creativ în Orașul Artiștilor – sâmbătă, 15 iulie, între orele 18:00 – 19:00. Participarea este liberă, fără taxă de înscriere, în limita locurilor disponibile.

Drumeții, în apropierea Sibiului

Sibienii care vor să își petreacă timpul liber în natură pot opta pentru drumeții în Munții Făgăraș, Țara Colibelor sau pot alege o experiență pe Valea Hârtibaciului.

