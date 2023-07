FC Hermannstadt primește sâmbătă vizita lui Farul Constanța, într-un meci ce constă pentru runda cu numărul 1 din SuperLigă.

Hagi speră într-un rezultat pozitiv la Sibiu, însă în sezonul trecut, alb-albaștrii nu au reușit să marcheze niciun gol în poarta formației pregătite de Marius Măldărășanu.

”Începem un nou campionat, obiectivul numărul unu este să devenim cei mai buni, așa cum am făcut-o în campionatul trecut.Trebuie să intrăm în play-off și după aceea în funcție de cum o să meargă lucrurile, ne fixăm al doilea obiectiv.Prima etapă jucăm la Sibiu și întâlnim o echipă cu care am jucat anul trecut dar n-am reușit să marcăm niciun gol în ambele meciuri.Un meci foarte greu…la ei am și pierdut clar, au jucat mult mai bine ca noi și cred că trebuie să pregătim lucrurile mulșt mai bine, să mergem acolo să marcăm și bineînțeles să ne întoarcem la Constanța cu cele trei puncte!”, a declarat managerul tehnic Gheorghe Hagi, scrie Radio Constanța.

Anul trecut în luna Decembrie, în etapa a-XX-a din sezonul 2022-2023, Farul Constanța a jucat în deplasare cu AFC Hermannstadt și a fost învinsă cu 4-0.Meciul s-a disputat chiar în ziua inaugurării Stadionului din Sibiu.

Partida cu AFC Hermannstadt nu va fi deloc ușor de câștigat.În această vară, în lotul sibienilor s-au produs puține transferuri, motiv pentru care echipa și-a păstrat omogenitatea și s-a pregătit sub conducerea aceluiași antrenor principal, Marius Măldărășanu.

