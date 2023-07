Un sibian în vârstă de 43 de ani a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru că, în urmă cu aproape trei ani, a provocat un accident la Tălmăcel, în urma căruia un bărbat a decedat. Șoferul, care era băut la volan, a pierdut controlul mașinii și a căzut într-o râpă. Când a văzut că amicul lui nu mai dă semne de viață, a fugit de la fața locului, în ciuda faptului că și el era rănit. Pasagerul care și-a pierdut viața era, de asemenea, băut și, mai mult, nu avea centura de siguranță pusă.

Un accident rutier extrem de grav a avut loc, la mijlocul lunii octombrie 2020, pe DC 61. Un șofer, aflat la volanului unui autoturism marca Audi A4, circula dinspre Tălmaciu și se îndrepta spre Tălmăcel. Alături de el se afla un bărbat pe locul din dreapta, iar în spate, pe banchetă, un alt sibian. Cu toții consumaseră băuturi alcoolice.

În zona localității Tălmăcel, într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, din cauza vitezei mult prea mari, autoturismul condus de sibian a intrat în derapaj, apoi roata din stânga-spate a ieșit de pe carosabil și a intrat pe acostamentul din stânga, neconsolidat și înierbat. Roata a lovit ulterior digul de consolidare al râului din zonă, impact ce a condus la răsturnarea mașinii în râpă.

Au fugit de la locul accidentului „de frica rudelor mortului”

Șoferul și pasagerul de pe bancheta din spate s-au rănit în urma impactului, însă bărbatul aflat pe locul din dreapta a decedat. Când l-au văzut, cei doi au fugit de la locul accidentului și s-au ascuns. „Inculpatul și martorul au reușit să iasă din autovehicule și au plecat de la fața locului, pe câmp, <<de frica rudelor mortului>> așa cum ambii au declarat. Conform acelorași declarații, după aproximativ 400-500 de metri, cei doi au căzut într-o pasiune, între mărăcini, unde au stat până în jurul orei 04:00-05:00, din cauza leziunilor suferite. Apoi s-au deplasat spre orașul Tălmaciu, la domiciliul inculpatului, unde se afla atât familia acestuia din urmă, cât și membrii familiei martorului”, se arată în rechizitoriul publicat pe rejust.ro.

Spre dimineață, după lungi căutări în cursul nopții, cei doi au fost găsiți de polițiști. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, apoi a fost condus la o unitate medicală pentru efectuarea unei expertize medico-legale de calcul retroactiv al alcoolemiei. „Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală emis de către Institutul de Medicină Legală, calculul retroactiv, efectuat pe baza valorilor alcoolemiilor stabilite la analiză, ţinând cont de faza toxicocinetică-eliminare, raportată la intervalul de timp existent între evenimentul rutier şi prima recoltare, stabileşte că în jurul orei 22:50 în data de 13.10.2021, avea o alcoolemie mai mare de 0,80 g la mie, cu o valoare apropiată de 3,67 g la mie”, se mai arată în rechizitoriu.

Ce a declarat șoferul – „Victima a tras de volan”

Atât șoferul, cât și pasagerul din spate, care n-a dorit să formuleze plângere penală, deși a avut nevoie de 70 de zile de îngrijiri medicale, au fost audiați de oamenii legii.

Șoferul a povestit cum s-a petrecut accidentul și, potrivit acestuia, bărbatul decedat ar fi tras de volan fiindcă a văzut un animal pe carosabil. El a susținut că din vina celui decedat s-a produs evenimentul. „Au susținut faptul că, în clipele prealabile accidentului, exact înainte de intrarea în curbă la dreapta, a apărut un animal în fața autoturismului, moment în care victima a pus mâna pe volan și a tras de volan spre el, împiedincându-l astfel pe inculpat să mai manevreze vehiculul, fapt ce a determinat producerea accidentului”, se arată în rechizitoriu.

Expertiza tehnică auto a arătat că omul conducea cu o viteză mai mare de 70 km/h și, în momentul în care s-a prăbușit în râpă, circula cu circa 47 km/h. Pe respectivul sector de drum, limita de viteză era de 50 km/h.

Șoferul a fost cercetat pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului și pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Recent, el a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de patru ani. În plus, el va trebui să plătească daune morale în valoare de 60.000 de euro rudelor bărbatului decedat. De asemenea, copiilor minori ai victimei le va plăti pensie de întreținere, în valoare de 213 lei pe lună, până când aceștia vor fi majori.

