Tudor Eugen Popa, elev la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, a obținut premiul întâi la Concursul Național de Comunicări Științifice, la secțiunea Geografie. Premiul câștigat de Eugen este cel mai important din istoria participării elevilor sibieni la acest concurs.

Eugen s-a făcut remarcat cu lucrarea ”Proiectele de organizare administrativ-teritorială postdecembriste. Efecte asupra Transilvaniei – optimizare sau catastrofă”, o temă pe care ales-o din pasiune și pe care a dezvoltat-o în douăzeci de pagini. Elevul a fost coordonat de profesoara Mioara Adriana Dincă.

Cu un punctaj 93,40 puncte, Eugen s-a bucurat foarte mult când a aflat rezultatul obținut. „Am fost surprins, dar am văzut mai multe lucrări la acest concurs și mi-am dat seama de nivelul general, dar totuși am fost surprins pentru că a fost premiul întâi, a fost cea mai bună lucrare dintre toate”, spune elevul.

Sibianul s-a pregătit temeinic pentru acest concurs. A realizat o adevărată cercetare, coordonat fiind de profesoara de geografie. „Pentru acest concurs a fost nevoie de un alt tip de pregătire. Am început să scriu lucrarea încă de la începutul lunii mai. M-am pregătit constant până în ultima săptămână de concurs pentru a avea o sinteză cât mai elaborată, o sinteză complexă”, spune elevul.

Eugen este pasionat de geografie de mic, participând la mai multe concursuri unde tot timpul s-a făcut remarcat. „Încă din ciclul gimnazial am participat la concursul de geografie „Terra”, în clasa a șasea am luat premiul întâi la Olimpiada Națională de Geografie și anul acesta am avut un rezultat onorabil la etapa județeana a Olimpiadei, luând locul întâi pe județ”, spune elevul.

Pe viitor, se vede lucrând în administrație publică sau în domeniul justiției.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News