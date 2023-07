FC Hermannstadt a pierdut sâmbătă, pe arena din Sibiu, 0-1 cu Farul Constanța, în prima etapă din Superliga, sezonul 2023-2024.

La primul meci oficial din acest sezon, echipa sibiană a fost susținută de circa 6400 de spectatori, însă Farul a fost mai eficientă. Echipa lui Hagi a venit fără opt titulari, menajați pentru returul din preliminariile Ligii Campionilor, cu Sheriff, însă Sibiul nu a profitat de faptul că oaspeții au avut o echipă experimentală.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

Primele 35 de minute au fost echilibrate, fără ocazii de poartă, dar finalul de repriză a fost mult mai viu. Balaure centrează din partea dreaptă Vianna deviază, iar mingea a căzut pe plasa porții apărate de Buzbuchi. Replica Farul vine prin Dumitrache, care a șutat puternic la colțul scurt, dar a fost blocat de Letica.

În minutul 45, la centrul terenului, Marins a pus o talpă direct pe piciorul lui Daniel Paraschiv, dar centralul Istvan Kovacs a dictat doar cartonaș galben. Nici din camera VAR nu s-a intervenit, în ciuda protestelor lui Marius Măldărășanu. În prelungirile primei părți, Sibiul a avut o ocazie uriașă, când Neguț a scăpat singur cu Buzbuchi, dar portarul Farului a intervenit excelent!

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

Repriza secundă a început în forță, cu ocazia uriașă a lui Paraschiv, care a scăpat spre poarta marinarilor, l-a driblat pe portar, a tras din unghi dar un constănțean a respins din fața porții. Baba Alhassan scapă și el singur cu portarul în minutul 52, dar șutează defectuos din poziție ideală.

Ocaziile sibiene se răzbună în minutul 57, când Grameni preia singur în careu și înscrie cu un șut de la 12 metri. Sibienii au cerut un fault prealabil, la un duel între Rivaldinho și Găman, dar Istvan Kovacs nu a fluierat și nici VAR nu a intervenit.

Găman are o șansă bună cu capul, dar reia pe lângă poartă. Urmează o șansă uriașă pentru Biceanu, care reia plasat cu capul din 8 metri, Buzbuchi deviază și mingea lovește bara! Abia intrat pe teren, G. Iancu este servit ideal de Paraschiv, dar trage în portar din 8 metri. Farul are și ea o bară în minutul 79, prin Rivaldinho, care îl lobează pe Letica, dar mingea lovește transversala. Sibiul scade ritmul, Borgnino mai are o ocazie mare în final, îl depășește pe Letica, dar Găman salvează golul.

S-a terminat 1-0 pentru Farul, un rezultat injust, ținând cont de ocaziile uriașe ratate de sibieni. Portarul Farului, Alexandru Buzbuchi a fost într-o formă de zile mari la această partidă și a fost de departe cel mai bun jucător al meciului.

FC Hermannstadt: Letica – Butean, I. Stoica, V. Găman, Opruț – D. Iancu (Jipa 61), Mino Sota, Alhassan (Biceanu 61) – Balaure (G. Iancu 73), D. Paraschiv (Petre 86), Neguț (Petrescu 86). Antrenor: Marius Măldărășanu

Farul Constanța: Buzbuchi – Sîrbu, Queiros, Gustavo Marins, Vianna (Grameni 53) – Doukoure (Bassong 19), Artean, Vînă – Borgnino, V. Dumitrache (Dussaut 64), Sali. Antrenor: Gică Hagi

Arbitri: Istvan Kovacs (Carei) – Neacșu George Florin (Câmpulung Muscel) – Badea Marius (Rm. Vâlcea)

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News