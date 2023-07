Mijlocașul ofensiv Cristi Neguț (27 ani) regretă că, în primul său joc oficial la FC Hermannstadt, echipa sa a pierdut sâmbătă cu Farul Constanța, scor 0-1, deși a avut meciul în mână.

Sibiul a debutat cu stângul în noua ediție a Superligii, 0-1 cu campioana Farul, în fața a 6400 de fani prezenți pe Stadionul Municipial. Venit în vară de la Chindia, Neguț își reproșează ocazia uriașă din finalul primei reprize, când nu l-a învins pe portarul Farului, Alex Buzbuchi, din situație de unu la unu.

”Trebuie să luăm partea plină a paharului, pentru că am făcut un joc destul de bun, dar, când ratezi atât, fotbalul te pedepsește și asta a fost soarta partidei cu Farul. Este nemulțumire, dar trebuie să luăm lucrurile pozitive din acest meci și să mergem încrezători în următoarea etapă, nu am făcut un meci rău. A fost neinspirație în fața porții, dacă marcam eu la prima ocazie mare, din finalul primei părți, altfel era rezultatul final. Nu am dat gol, dacă dădeam, eram bun, așa, nu sunt” a spus Cristi Neguț la flash-interviurile după meciul cu Farul.

”Să repetăm rezultatele de anul trecut”

Mijlocașul ofensiv a venit de la Chindia în vară și spune că deja este integrat în echipa pregătită de Marius Măldărășanu. ”Ne-am integrat, nu mai avem nevoie de timp, avem nevoie de rezultate cât mai repede, sâmbătă puteam începe cu dreptul. Îmi doresc să avem rezultate destul de bune și să repetăm performanța de anul trecut, să ajungem la obiectivele care au fost atinse sezonul trecut” a anunțat Cristi Neguț.

Cotat de site-urile de specialitate la 550.000 de euro, Neguț a debutat la Urban Titu, iar din 2016 a ajuns la Chindia Târgoviște. În ianuarie 2022 a fost împrumutat la CFR Cluj, echipă la care a stat doar cinci luni.

