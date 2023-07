Atacantul echipei FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv își reproșează lipsa de inspirație în fața porții Farului, care a fost închisă de norocosul Buzbuchi.

Sibienii au irosit 4-5 ocazii din postură de unu la unu cu portarul advers, iar Farul a câștigat sâmbătă, pe Stadionul Municipal, 1-0 cu FC Hermannstadt, în prima etapă de Superligă.

”Nu e începutul de campionat pe care ni-l doream, pot spune că ne-am bătut singuri, la 0-0 am avut o sumedenie de mari ocazii. Pot spune că noi, atacanții am pierdut meciul, deși este un sport de echipă, dacă eram mai inspirați, am fi obținut cele trei puncte. Îmi reproșez că nu am dat gol, se întâmplă să am zile mai puțin reușite, puteam să îmi spăl din păcate cu vreo două pase pentru colegi, dar se pare că nici ei nu au fost inspirați. Sper că s-a spart ghinionul și din etapa următoare să arătăm mult mai bine și la finalizare, pentru că jocul trebuie să ne dea încredere. În sezonul trecut, din jumătate de ocazie înscriam două goluri, acum însă din 4-5 ocazii nu am reușit să înscriem deloc, trebuie să avem mai mult sânge rece în fața porții” a declarat Daniel Paraschiv.

”Am zis că e de cartonaș roșu”

În finalul primei reprize, la centrul terenului, Gustavo Marins a pus o talpă direct pe piciorul lui Daniel Paraschiv. Istvan Kovacs a dictat doar cartonaș galben, iar camera VAR nu s-a intervenit, deși era vorba de un cartonaș roșu clar. ”Am dominat o parte din meci, dar și Farul a avut momente bune și mici ocazii, sunt echipa campioană. Am suferit la finalizare, trebuie să exersăm mai mult și în meciul următor să înscriem. La faza din finalul primei părți, prima dată am zis că e de cartonaș roșu, a venit cu talpa sus, dar nu am pagube semnificative, doar câteva vânătăi. Arbitrul a decis că nu e cartonaș roșu. Au fost faulturi clare nedate, dar domnul Kovacs arbitrează în Liga Campionilor și nu pot eu să îi reproșez ceva” a mai declarat atacantul lui FC Hermannstadt.

Golgheterul lui FC Hermannstadt din sezonul trecut, Dani Paraschiv este în atenția unul club din Europa, iar Sibiul l-ar ceda în această toamnă contra sumei de 1,2 milioane de euro. Perioada de transferuri în Europa se închide abia la începutul lunii septembrie.

