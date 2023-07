Teodor Birț a anunțat duminică că Inter Sibiu va continua la Liga 4 cu o echipă de juniori de la ASFC Intersar și cu antrenorul Liviu Pătrușel pe bancă!

După ce a ratat de două ori promovarea la Liga 3, Inter Sibiu schimbă total strategia și mizează pe juniori. Astfel, Teodor Birț a legitimat tinerii care au terminat junioratul la Interstar, renunțând, în schimb, la toți jucătorii din vechiul lot. Pe banca echipei va sta antrenorul Liviu Pătrușel. Decizia radicală seamănă cu cea luată cu ceva ani în urmă la FC Hermannstadt.

În urmă cu două sezoane, Inter Sibiu a câștigat Liga 4, dar a pierdut barajul de promovare în Liga 3. În stagiunea precedentă, Inter s-a clasat a doua în Liga 4, în spatele Mediașului.

Suporterii interiști știu că am înființat această echipă pentru a obține rezultate, pentru a ne bucura împreună de acest sport minunat. Din păcate însă, în cei 2 ani de la înființare, echipa nu a reușit să promoveze și eșecurile s-au ținut lanț.

Nici în aceste circumstanțe nu îmi doresc să renunț la echipă! Așa că am luat o decizie, pe care acum câțiva ani am aplicat-o și la AFC Hermannstadt și a dat rezultate.

Acest lucru înseamnă că am renunțat la jucătorii vechi, chiar dacă aveau experiență și am legitimat jucători care acum au terminat junioratul la Clubul ASFC Interstar. Decizia am luat-o împreună cu președintele clubului, Caius Băra, și cu antrenorul Liviu Pătrușel, cel cu care vom colabora pe mai departe.