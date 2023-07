Primăria Municipiului Sibiu a publicat pe siteul instituției declarațiile de avere până la data de 15 iunie, anul curent, ale primarului Astrid Fodor și a celor doi viceprimari Corina Bokor și Alexandru-Petru Dumbravă. Potrivit celor mai recente doumente, salariile celor trei au scăzut în ultimul an.

Astrid Fodor – pensie mai mare, salariu mai mic

Potrivit documentelor postate, Astrid Fodor, Primarul Sibiului, nu are nici în acest an mașină și nici obiecte de valoare precum ceasuri, bijuterii sau obiecte de artă. În ceea ce privește proprietățile imobiliare ale primarului, declarația de avere din acest an a rămas neschimbată față de anul trecut și relevă faptul că aceasta deține în continuare un două optimi dintr-un teren extravilan de 646 metri pătrați din Mediaș, moștenit în 2010, și un teren de 234 mp în Sibiu, moștenit în 2020, deținut integral. În plus, Fodor are în proprietate și o casă de 224 mp, în Sibiu, survenită în urma unei alte moșteniri din 2020.

De asemenea, declarația de avere a primarului Sibiului mai arată că sumele provenite din pensie au crescut cu 4.107 lei față de aceeași perioadă a anului trecut, astfel că anul acesta a încasat un total de 57.609 RON de la Casa Județeană de Pensii, față de 53.502 RON, în aceeași perioadă a anului trecut. Pe de cealaltă parte, salariul de primar i-a adus în conturi lui Astrid Fodor 163.942 RON, cu aproximativ 25.000 de lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut, când a încasat 189.455 RON. Astfel, potrivit aceleiași declarații de avere, Astrid Fodor are în conturi un total de 88,331 lei și 98.098 euro.

Corina Bokor are, în continuare, doar datorii

Corina Bokor, viceprimarul Municipiului Sibiu nu are nici în acest an nicio casă, teren sau mașină pe numele ei, și nici bijuterii, ceasuri sau obiecte de artă valoroase pe care să le fi trecut în declarația de avere. Are în schimb două credite bancare de rambursat, unul în valoare de 90.000 lei cu scadență în 2023 și un alt credit de 40.000 lei cu scadență în 2026.

Referitor la sumele încasate pe parcursul primelor șase luni ale acestui an, viceprimarul Bokor a consemnat în declarația de avere un total de 148.404 de lei, cu 20.000 lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut, când a încasat 168.424 lei.

Anul moștenirilor pentru Alexandru Dumbravă

Nu la fel stau lucruile și cu celălalt viceprimar al Municipiului Sibiu, Alexandru-Petru Dumbravă. Acesta, potrivit declarației de avere publicate, a moștenit anul trecut două terenuri intravilane în localitatea Șimon din județul Brașov, unul de 3464 metri pătrați, iar celălalt de 464 metri pătrați. În plus, tot anul trecut a mai dobândit și o casă în aceeași localitate brașoveană, de 202 metri pătrați.

Cea mai recentă declarație de avere a lui Dumbravă mai menționează că acesta deține, de asemenea,o casă de 139 mp, cumpărată în 2016, un apartament de 36mp, cumpărat în 2017 și unul de 46 mp, cumpărat în 2019, toate în municipiul Sibiu, dar și o mașină de teren din 2016. Nici acesta nu are bijuterii, ceasuri sau obiecte valoroase de artă.

