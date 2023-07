Peste treizeci de elevi de la Liceul de Arte „Dinu Lipatti” din Pitești s-au bucurat de o tabăra de creație la Sibiu. Cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, adolescenții au desenat în cele mai frumoase puncte turistice din Sibiu – Muzeul ASTRA, curtea Catedralei Evanghelice și la Grădina Zoologică.

Elevii de la Liceul de Arte din Pitești s-au bucurat de șapte zile însorite în orașul transilvănean, timp în care au desenat peisaje surprinse la Muzeul ASTRA sau în centrul Sibiului. Tabăra a început luni, 10 iulie, când micii artiști au creionat primele peisaje și animalele de la Zoo. Cel mai mult timp l-au petrecut la Muzeul în Aer Liber unde s-a desfășurat și evenimentul „ASTRA Multicultural”. Elevii s-au întins pe iarbă și au pictat căsuțele tradiționale fie în acuarele sau doar în creion. Desene impresionante au fost realizate și la Zoo Sibiu.

„Le-a plăcut foarte mult. Pensiunea a fost foarte aproape de locațiile pentru desen. Au desenat peisaje. Foarte frumos, le-a plăcut foarte mult, au ieșit și seara în oraș, a fost un timp destul de scurt ca să facem tot ce ne-am propus cu ei, dar ne-am descurcat. Cred că le-a plăcut tot, am prins și activități la Muzeul ASTRA, foarte încântați au fost”, spune organizatorul și profesorul de Grafică, Laurențiu Baltă.

Lisa, elevă la „Arte” spune că a fost cea mai frumoasă experiență din viața ei, fiind și prima tabără la care a participat. „Fiind prima tabăra o să rămână în sufletul meu. Am avut parte de cele mai bune condiții și cel mai frumos program și am avut plăcerea ca aici să cunosc persoane minunate. Am iubit fiecare moment în această tabără, și m-am bucurat vizual cât și sufletește, această tabără m-a ajutat să mă bucur de pictura în acuarela, fiind prima mea experiență în aceasta tehnică mă simt fericită că am reușit să mă relaxez pictând și admirând peisajele frumoase”, spune Lisa.

Tot în cadrul taberei de la Sibiu copiii au urmărit și o proiecție de film cu viața pictorului suprarealist, Salvador Dali. Elevii de la Liceul de Arte „Dinu Lipatti” din Pitești au avut timp să se plimbe și prin oraș odată cu venirea serii și să se distreze. De asemenea, s-au plimbat cu barca pe lacul de la Zoo și au realizat oale din lut la Muzeul în Aer Liber.

„A fost o tabără foarte productivă în care am desenat și ne-am distrat în același timp. Mi-a plăcut foarte mult”, spune Maria, elevă la Liceul de Arte „Dinu Lipatti” din Pitești.

George, un alt elev la „Arte”, s-a bucurat că a putut să deseneze animalele de la Zoo. „Această tabără ne-a oferit oportunitatea dezvoltării abilităților noastre artistice. Am realizat, prin diferite tehnici specifice graficii, peisaje pitorești la Muzeul ASTRA și am avut plăcerea de a vizita Gradina Zoologică unde am putut realiza compoziții cu subiect animalier”, spune elevul.

Este a șasea ediție a acestei tabere de creație, în cadrul căreia elevi cu vârste cuprinse între 14-18 ani s-au bucurat de experiența trăită într-un oraș nou. În anii trecuți, copii au mai fost la Horezu, în satul Ciocanu, aproape de Bran.

