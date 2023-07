Ca urmare a noii grile de încadrare salarială remisă de Ministerul Educației, mai mulți directori de unități școlare din Sibiu reclamă faptul că sumele încasate pentru luna iunie au fost mai mici decât unele salarii încasate de profesorii sau învățătorii acelorași unități școlare.

După intrarea în vigoare la 1 iunie a Ordonanței de Urgență care aprobă majorările salariale pentru profesori cu peste 25%, mai mulți directori de școli și licee din Sibiu spun că funcțiile de conducere ale acestor unități au fost omise de la majorare, astfel că unii profesori ajung în prezent să câștige mai mult. Situația pare să fi stârnit un val de revoltă internă la nivelul Inspectoratului Județean din Educație, iar mai mulți directori de școli din Sibiu declară că iau în calcul demisia din funcțiile de conducere și revenirea la catedră.

„În această lună mai mulți directori și personal din conducerea unităților de învățământ ne-au transmis că noua lege a salarizării din Educație defavorizează personalul non-didactic. Pentru moment nu ne-am confruntat cu demisii ale directorilor, însă sunt foarte mulți nemulțumiți de noile grile salariale. Vom vedea la finalul lunii iulie dacă directorii care au câștigat concursuri de titularizare își vor mai dori postul respectiv. Un profesor cu vechime de peste 30 de ani, toate gradele didactice dobândite și clasă de dirigenție poate depăși lejer ca venituri, în acest moment, un angajat din personalul admistrativ de conducere”, a declarat Constantin Dincă, putătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Sibiu.

Anomalia pare să fi fost remarcată și de Ministerul Educației, care a aprobat la mijlocul lunii iunie, prin Ordonanță de Urgență, creșterea salariilor pentru directorii și adjuncții din școlile din învățământul preuniversitar de stat, dar și pentru alte persoane asimilate cu funcții de conducere didactice auxiliare – contabil-șef sau secretar-șef. Momentan, potrivit reprezentanților din învățământ, aceste efecte sunt încă invizibile.

Creșteri salariale și pentru directori, momentan pe foaie

Astfel, începând cu luna iulie, salariile directorilor adjuncţi ar urma să crească cu sume între 1.300 – 1.500 lei. Procentual, această creştere salarială este de 21,03% pentru personalul cu gradul didactic I, iar pentru cele de grad II este de 19,15%. Pentru funcţiile auxiliare de conducere, creşterile sunt între 1.300 şi 1.400 lei.

„Diferențele create de noua lege a salarizării din Educație încep să se resimtă în rândul personalului din conducerea unităților de învățământ. Mai multi colegi îmi spun că preferă să revină la catedră, luând în calcul demisia din posturile de conducere în următoarea perioadă. Și eu am remarcat o diferență deloc neglijabilă între salariul meu din iunie și al unor profesori, însă discrepanțele nu se opresc aici. Un profesor beneficiază de 32 de zile de concediu, în timp ce noi, cei din departamentul administrativ, avem liber doar 25 de zile pe an. Referitor la noul OUG promulgat luna trecută, care ar trebui să regleze aceste dezechilibre, am rezerve serioase. Aștept să văd efectiv punerea lui în aplicare”, a declarat Simion Constantin, director al Școlii Generale nr 16 din Sibiu.

