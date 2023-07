Șeful Centrului de copii și juniori al FC Hermannstadt, Dorin Zotincă cere răbdare, pentru ca munca antrenorilor să se vadă peste câțiva ani, când juniorii cei mai talentați ar putea ajunge la prima echipă.

Dorin Zotincă spune că la Academia FC Hermannstadt este o muncă în echipă, iar rezultatele se vor vedea în timp. ”Ca să avem o academie puternică, trebuie să avem un grup foarte bun de antrenori. O academie presupune o muncă continuă, jucătorii tineri nu sunt mereu constanți, trebuie să avem răbdare, iar rezultatele sunt cu bătaie lungă. Nimeni să nu își imagineze că dacă a venit Adi Văsâi la Under 19, mâine o să vedem patru jucători la prima echipă. Este o muncă în echipă, împreună cu cei care ne susțin din conducere, alături de Primărie, care asigură un sprijin academiei și tuturor juniorilor din Sibiu. Încerc să construiesc o echipă cu care să lucrăm foarte multă vreme de acum încolo. Ne trebuie un ciclu de 2-3 ani, ca să vedem primii jucători, ne trebuie răbdare” a afirmat Zotincă, șeful Centrului de copii și juniori, într-un interviu pentru pagina oficială a clubului sibian.

Academia de copii și juniori a FC Hermannstadt este lider în județul Sibiu, cu 75,9 puncte, fiind pe locul 25 în topul dat publicității de Federația Română de Fotbal. Pentru cluburile de Liga 1, dacă nu se îndeplinește baremul de 60 de puncte, se refuză licența, iar cele care nu ating 75 de puncte, vor primi o amendă de 100.000 lei.

”Anumiți jucători se maturizează mai târziu”

Academia FC Hermannstadt își propune să dea jucători pentru tot fotbalul sibian. ”Scoutingul este unul din principalele argumente ale unei academii, trebuie să selectăm în permanență jucători de perspectivă, să îi descoperim, nu doar în Sibiu, trebuie să avem resurse pentru acest lucru. Avem o colaborare bună cu Alma si Interstar, ei mai colaborează și cu Șelimbăr. Noi încercăm să producem jucători, dacă nu joacă la FC Hermannstadt, de ce să nu joace la Liga 2 la Șelimbăr sau la Liga 3, cine va avea nevoie. Trebuie răbdare, anumiți jucători se maturizează mai târziu și pot apărea mai târziu în circuitul echipei mari sau al Ligii 1. Primul eșalon este departe de ce înseamnă Academia la ora aceasta, dar ne dorim să umplem un gol și să prindem echipa mare din urmă și 1-2 jucători să capteze atenția echipei mari” a mai spus Zotincă.

Vâsâi, din elita tehnicienilor

Venirea lui Adrian Văsâi la echipa U 19 a FC Hermannstadt va fi un plus important, iar Dorin Zotincă și conducerea clubului sibian a dus muncă de lămurire, pentru a îl convinge pe tehnician să semneze. ”Am jucat vreo 6 ani alături de Adi Vâsăi la Inter Sibiu, am avut o relatie de prietenie, am fost atunci un grup care a obținut niște performanțe. Discutam de ceva timp cu el, mi l-am dorit de mult pe Adi Vâsâi, este unul dintre antrenorii cu experiență la nivel de juniori, în special la U 17, U 19, a obținut ultima calificare a unei echipe naționale U 19 la un turneu final. Asta spune multe despre CV-ul lui și capacitatea sa de a înțelege tot ce înseamnă tinerii jucători. Este sibian, discuțiile noastre au fost inclusiv cu Dani Coman, Radu Neguț. Adrian este un antrenor cu licență Pro, unul dintre puținii antrenori dintr-o elită a tehnicienilor din România, trebuie să îi acordăm respectul cuvenit” a explicat Zotincă.

Staff-ul Centrului de copii și juniori al FC Hermannstadt este compus din Dorin Zotincă, Adrian Vâsâi, Adrian Demian, Marian Mărgărit și Iulian Merintean.

De anul viitor, FC Hermannstadt intenționează să reînființeze și echipa ”satelit”, care să joace la Liga 3. Au fost discuții în acest sens și în această vară, însă nu s-a găsit un grup de juniori sibieni care să facă față la nivel de Liga 3.

