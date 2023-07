Sibiul se mândrește cu cinci note de zece la proba scrisă a examenului de Titularizare, susținută de peste 800 de profesori din județ, miercuri, 12 iulie.

Profesorul de religie Cătălin Dumitru Oprea, Olivia Pădurea profesoară de Limba Germană Modernă, Denisa Bratu și ea profesoară de Limba Germană Modernă, Delia Barna și Iulian Bisericaru profesoare de Arte Vizuale, au obținut zece curat la examenul de Titularizare.

„Acesta este visul meu de când eram mică”

Denisa Bratu are 28 de ani și de când se știe a visat să devină profesor. Este a doua oară când susține examenul de Titularizare. Tânăra își dorește să predea Limba Germană la Școala Nr.13 sau la Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale”

„Am mai profesat un an în privat și un an la Colegiul „Goga”, apoi am născut și de doi ani sunt acasă cu copilul. Acum mi-am încercat din nou norocul și se pare că am reușit. Acesta este visul meu de când eram mică, mă jucăm cu păpușile, ele erau elevii și eu profesoara, cu sora mea, la fel. Până la urmă mă bucur că nu am renunțat la visul acesta, sper să fie bine și pe viitor. Am mai dat o dată examen de titularizare acum trei ani și și atunci am avut notă mare la germană, însă în anul respectiv notele în general au fost mai mici”, spune Denisa Bratu, profesoară de Germană.

Zece pentru profesorul de Religie din Miercurea Sibiului

Profesorul de Religie de la liceul din Miercurea Sibiului, Cătălin Oprea, este unul dintre cei cinci dascăli cu nota zece la examenul de Titularizare din acest an. „Am 31 de ani, lucrez de nouă ani în învățământ, am dat de șase ori titularizarea, am avut note tot mari și am reușit ca după nouă ani să mă titularizez. Sunt angajat pe durata viabilității postului și prin examenul acesta devin titular în sistem. Sunt profesor de doi ani la liceul din Miercurea Sibiului și anul acesta rămân tot acolo. M-am bucurat foarte mult, n-am crezut că o să iau chiar zece curat mă bucur că am reușit”, spune Oprea Dumitru Cătălin, profesor de religie.

Aurelia, profesor de Arte Vizuale – „Am profesat ca artist plastic”

Delia Barna a mai dat două examene de titularizare și a profesat la două școli din Sibiu, la care ar vrea să predea și anul acesta. „Sunt în învățământ de patru ani, și m-am întors anul trecut după ce am terminat cu concediul postnatal. Am mai dat două examene de titularizare, iar înainte profesam ca și liber întreprinzător, ca și artist plastic. Am pictat, am decorat spații de interior și exterior. Este emoționant și pentru mine momentul pentru că în timpul scurt pe care îl am, fiind mămică, și învăț pe sărite. Zece este o notă frumoasă, simți că ești validat. Eu am profesat la Școala nr. 25 și la Școala nr. 2, probabil o să revin tot acolo”, spune Delia Barna, profesor de Arte Vizuale.

Zece pentru Olivia, proaspăt absolventă a facultății

O notă de zece a obținut-o și tânăra Olivia Pădurean, absolventă a Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu și a Facultății de Litere și Arte, specializarea Limba și Literatura germană-engleză. Tânăra a fost admisă și la o facultate de renume din Elveția, însă a optat pentru ULBS, datorită pasiunii pentru domeniul educației și al învățământului.

Olivia este și membru fondator și președinte al Asociației Studenților de la Litere și Arte (ASLA) Sibiu și Vice președinte AFO Sibiu(Asociația Filantropică Olivia). „Rezultatul m-a bucurat foarte mult și este datorat unei munci pe o perioadă lungă de timp”, spune absolventa.

Iulian Bisericaru, profesor de Arte Vizuale, este al cincilea dascăl din Sibiu cu nota zece la examenul scris de Titularizare.

